Plastic Free Molise – partecipazione al festival “Sabbie Mobili”

Nel quadro affascinante del Festival di Petacciato “Sabbie Mobili”, i referenti di Plastic Free Molise hanno lasciato un’impronta indelebile, dedicando il loro impegno alla sensibilizzazione sull’inquinamento da plastica. Questa volta, hanno posto l’attenzione su un problema spesso trascurato: i mozziconi di sigaretta.

L’abbandono dei mozziconi di sigaretta è un problema diffuso che ha impatti devastanti sull’ambiente e sulla vita selvatica. Quando gettati per terra, questi piccoli rifiuti possono causare gravi danni. Danneggiano il suolo, inquinano l’acqua e rappresentano un pericolo per gli animali che possono ingerirli involontariamente.

Per affrontare questa questione, i referenti Plastic Free Molise hanno distribuito portamozziconi ai partecipanti del Festival. Questi portamozziconi portatili sono stati progettati per consentire ai fumatori di smaltire i mozziconi in modo corretto, evitando di gettarli per terra. Questa iniziativa mirava a promuovere il corretto smaltimento dei mozziconi e a ridurre l’abbandono inappropriato.”

La risposta dei partecipanti è stata straordinaria”, ha dichiarato un rappresentante di Plastic Free Molise. “Molti sono passati a ritirare il pacchetto portatile per le cicche, e persino chi non fumava ha espresso apprezzamento per il nostro impegno. Siamo emozionati e grati per il sostegno che stiamo ricevendo. Questo dimostra che il nostro contributo sta avendo un ottimo successo e che c’è una crescente sensibilizzazione riguardo a questa importante questione.”

L’impegno dei referenti Plastic Free Molise al Festival “Sabbie Mobili” evidenzia l’importanza di affrontare problemi ambientali con azioni concrete. Questa iniziativa dimostra che anche piccoli cambiamenti nei comportamenti possono fare una grande differenza nel preservare il nostro ambiente e proteggere la vita selvatica. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e supportato questa iniziativa.