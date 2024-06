All’Alfano di Termoli il primo Debate Day

L’Istituto Alfano, al termine dell’ennesima stagione ad alto livello nel panorama del debate nazionale (per il terzo anno consecutivo la squadra dell’Alfano ha rappresentato il Molise al Campionato Nazionale di debate, dove uno dei membri della squadra termolese ha conseguito il secondo posto a livello individuale), ha voluto concludere questo lungo percorso organizzando il suo primo “debate day”, a cui sono state invitate anche scuole provenienti da altre regioni. A questa prima edizione, svoltasi presso l’aula Magna del liceo classico martedì 11 giugno con il coordinamento del prof. Mascilongo, referente del progetto debate, hanno partecipato, oltre a due squadre dello stesso Istituto Alfano, una squadra del Liceo Classico “Vico” di Chieti ed una del polo liceale Mattioli di Vasto, accompagnate dai docenti referenti.

Al termine di una intensa giornata che ha visto ogni squadra impegnata in tre dibattiti, si è aggiudicata il primo posto la squadra dell’Alfano formata dagli studenti Vincenzo Mastronardi (4ALC), Angelika di Siro (4ALC), Angelica Trolio (4BLC) e Manuela Cucoro (4BLS), che ha superato in finale la squadra del Mattioli di Vasto. La seconda squadra dell’Alfano, formata dagli studenti Alessia Cesari (4BLC), Giulia La Torre (4BLC), Claudio Canulli (2ALS), Giuseppe Pacitto (4ELS) e Christian Pellicciotti (5CLS) si è invece aggiudicata il terzo posto, superando in finale la squadra del liceo Vico di Chieti. A completare gli ottimi risultati di squadra, nella classifica individuale degli speaker i primi quattro posti sono occupati da studenti dell’Alfano, nell’ordine Vincenzo Mastronardi, Giulia La Torre, Manuela Cucoro e Angelika di Siro. La Dirigente dell’Alfano Concetta Rita Niro ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e per gli ottimi risultati raggiunti dagli studenti termolesi.