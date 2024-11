Al Savoia omaggio a Puccini con la cantante jazz Cinzia Tedesco

Domenica 3 novembre alle 18,30 al Teatro Savoia di Campobasso è in programma un prestigioso appuntamento con la musica jazz, grazie alla bellissima voce di Cinzia Tedesco che si esibirà, all’interno della rassegna organizzata dall’Associazione amici della Musica Walter De Angelis di Campobasso, con il trio composto da Pino Jodice al pianoforte e orchestrazioni, Viden Spassov al contrabbasso e Pietro Iodice alla batteria.

La celebre artista presenterà “Mister Puccini in Jazz”, una rivisitazione delle più famose arie d’opera del compositore in occasione dei 100 anni della sua morte.

Il tributo al maestro Giacomo Puccini, è stato ideato proprio da Cinzia Tedesco, tra le più importanti cantanti jazz nel panorama italiano e internazionale, ed è costruito dalla jazz vocalist con partner eccezionali, per un progetto unico al mondo che ha dato vita ad un disco prodotto da Sony Classical ed inserito nel catalogo Jazz internazionale della prestigiosa major. Una rilettura attuale, elegante e rispettosa dell’originale bellezza delle arie pucciniane in un concerto in cui la voce di Cinzia Tedesco non stravolge la melodia, ma la riveste di sfumature e di nuovi colori ritmici e melodici, collocandola in un mood jazzistico travolgente.

Cinzia Tedesco è un’artista poliedrica e vocalist che supera le barriere tra i generi musicali. Laureata in Informatica con il massimo dei voti e lode presso l’Università di Bari, studia chitarra classica cantando di tutto, sino ad approdare al Jazz. Scoperta da Baudo, è invitata in trasmissioni televisive e radiofoniche. Il suo talento poliedrico le consente di lavorare in teatro come cantante protagonista del musical “Fin De Siècle”, per la regia di Antonio Calenda, con accanto la grande Piera degli Esposti e con il plauso della stampa e della critica. Duetta con artisti del calibro di Carl Anderson e Shawnn Montero; si esibisce con il suo quintetto per l’ex Presidente Americano Bill Clinton; canta all’inaugurazione del Teatro Rossetti di Trieste, condividendo il palco con nomi del calibro di Giannini, Placido e Proietti; è voce solista di importanti formazioni orchestrali tra le quali ricordiamo la Parco della Musica Jazz Orchestra (PMJO) di Mario Corvini e Pietro Iodice e l’Orchestra Jazz della Sardegna (OJS).

L’artista si è esibita in festival prestigiosi quali il Festival dei Due Mondi di Spoleto, Teatro Sistina di Roma, il Piccolo di Milano, il Duse di Bologna, il Festival di Ravello, il Calvì Jazz Festival in Corsica, il Moncalieri Jazz Festival, la Jazz Keller in Germania, il Piacenza Jazz Festival, il Teatro No’hma di Milano, il Todi Festival, l’Auditorium Parco della Musica di Roma ed il Festival Internazionale di Mezza Estate. Incide dischi tra i quali “Vento D’Africa” (A&D records) e “Rite Time” (UM Records) entrambi con gli arrangiamenti di Pino Jodice; “Like a Bob Dylan” (CNI Music). Collabora con Roberto Guarino, chitarrista, arrangiatore e produttore, già collaboratore di artisti quali Lucio Dalla e Renato Zero; e con arrangiatori, direttori d’orchestra e compositori del calibro di Bruno Biriaco, Nino Rapicavoli e Jacopo Sipari di Pescasseroli.

Ideatrice di progetti jazzistici originali quali “Verdi’s Mood by Cinzia Tedesco”dedicato al maestro Giuseppe Verdi e “Mister Puccini in Jazz”, entrambi incisi e pubblicati dalla SONY Music(catalogo Sony Classical & Jazz). Cinzia Tedesco è Ambasciatrice di Pace del Centro Internazionale di Pace di Assisi (Onlus riconosciuta dall’ONU). E’ testimonial di Mani Tese (2012) e di Salvamamme/Salvabebè (2014) e della Fondazione Letterio Giordano (2018). Ha ricevuto dalla GreenAccord il premio “Sentinella del Creato” (2013), è stata insignita del “Premio Pavoncella 2015” per la creatività artistica femminile; finalista del prestigioso “Premio R.O.S.A 2017” del CANOVA e recentemente nominata Honorary Member di APICES.