Europee, preferenze dei partiti: I candidati italiani eletti

Fratelli d’Italia è stato il partito più votato. Dopo che è stato scrutinato oltre il 95 per cento dei voti, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al 28,9 per cento dei consensi. Al secondo posto il Partito Democratico con il 24,1 per cento dei voti, mentre al terzo posto il Movimento 5 Stelle con il 9,9 per cento. Forza Italia ha preso il 9,7 per cento dei voti, mentre la Lega si è fermato al 9,2 per cento. Alleanza Verdi-Sinistra ha ottenuto il il 6,6 per cento dei consensi, la lista “Stati Uniti d’Europa”, formata da Più Europa e Italia Viva, il 3,7 per cento, Azione di Carlo Calenda al 3,3 per cento ( entrambi questi ultimi schieramenti non eleggeranno parlamentari europei non avendo superato il 4% dei voti). Non eleggono parlamentari europei nemmeno le liste “Pace Terrà e Dignità” del giornalista Michele Santoro (2,2 per cento) e la lista “Libertà”, di Cateno De Luca (1,2 per cento).

Di seguito l’elenco ( ancora in aggiornamento) dei canditati italiani eletti che siederanno a Strasburgo. 76 i parlamentari italiani.

Fratelli d’Italia ( 24 seggi)

Elena Donazzan circoscrizione Nord Est

Stefano Cavedagna circoscrizione Nord Est

Sergio Berlato circoscrizione Nord Est

Alessandro Ciriani circoscrizione Nord Est

Daniele Polato circoscrizione Nord Est

Mario Mantovani, circoscrizione Nord Ovest

Giovanni Crosetto circoscrizione Nord Ovest

Lara Magoni circoscrizione Nord Ovest

Pietro Fiocchi circoscrizione Nord Ovest

Mariateresa Vivaldini circoscrizione Nord Ovest

Nicola Procaccini circoscrizione Centro

Marco Squarta circoscrizione Centro

Carlo Ciccioli circoscrizione Centro

Antonella Sberna circoscrizione Centro

Alberico Gambino circoscrizione Sud

Francesco Ventola circoscrizione Sud

Denis Nesci circoscrizione Sud

Michele Picaro circoscrizione Sud

Giuseppe Milazzo circoscrizione Isole

Ruggero Razza circoscrizione Isole





Partito Democratico ( 22 seggi)

Antonio Decaro candidato al Sud

Stefano Bonaccini candidato al Nord Est

Lucia Annunziata candidata al Sud

Cecilia Strada candidata al Nord Ovest

Dario Nardella candidato al Centro

Giorgio Gori candidato al Nord Ovest

Alessandro Zan candidato al Nord Ovest

Nicola Zingaretti candidato al Centro





Movimento 5 Stelle ( 8 seggi)

Pasquale Tridico candidato al Sud

Carolina Morace candidata al Centro

Forza Italia ( 8 seggi)

Letizia Moratti, circa 40mila preferenze, candidata al Nord Ovest



Lega ( 8 seggi)

Roberto Vannacci candidato in tutte le circoscrizioni ( a seconda della scelta della circoscrizione verranno assegnati gli altri seggi)



Alleanza Verdi Sinistra ( 5 seggi)

Mimmo Lucano candidato in tutte le circoscrizioni tranne il Centro

Ilaria Salis candidata nel Nord Ovest e nelle Isole

Ignazio Marino candidato al Centro e al Nord Ovest