Associazione degli ex Consiglieri regionali: necessario dare risposte adeguate ai bisogni dei molisani

“E’ necessario ritrovare la via e dotare il Molise nella prossima legislatura di un nuovo Piano di Sviluppo Regionale quale strumento fondamentale e indispensabile al consolidamento dell’autonomia, alla valorizzazione delle risorte territoriali e al fine di dare risposte adeguate ai bisogni dei molisani”.

E’ questo il cuore dell’appello rivolto nel corso del suo ultimo direttivo, dall’Associazione degli ex Consiglieri regionali a tutti i partiti, ai candidati, agli elettori, alle forze sindacali e ai promotori dei movimenti civici anche in occasione della prossima campagna elettorale. “Chiediamo a questi protagonisti della società e dell’economia molisana -ha detto il Presidente dell’Associazione, Gaspero Di Lisa- un loro impegno a condividere e a sostenere un percorso partecipato che porti alla scrittura corale di un nuovo Piano di Sviluppo regionale che dia al Molise prospettive di crescita e di sviluppo tali da affrontare e dare riscontro alle diverse emergenze che sconta il territorio regionale e che ne minacciano l’autonomia.

La nostra è un’Associazione -ha continuato Di Lisa- che ci piace definire “arcobaleno”, per la presenza differente provenienza partitica e storia politica; tutti però ci sentiamo concordi nella convinzione dell’assoluta necessità di far ritrovare al Molise quella via del progresso e dello sviluppo socio-economico che intravidero coloro i quali nel 1963 credettero all’idea di Regione separata dall’Abruzzo e artefice del proprio destino.

Il nostro appello -ha concluso il Presidente dell’Associazione ex Consiglieri – vuole essere un augurio a tutti i candidati, e quindi a ciascun eletto, per ritrovare insieme le ragioni del bene di tutti”.