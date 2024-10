Anche il SAI di Cantalupo gestito da Humanity Srl aderisce al progetto di “Viva Vittoria Isernia”

Il SAI di Cantalupo aderisce al progetto di “VIVA VITTORIA ISERNIA” Per diro NO alla violenza sulle donne. L’organizzazione di volontariato METOO di Agnone promuove il progetto condiviso di Viva vittoria Isernia, la cui opera finale sarà un’opera relazionale condivisa: il 23-24 novembre 2024 tutte le coperte donate realizzate a maglia copriranno Piazza Andrea di Isernia e l’intero ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza APS Liberaluna ETS.

Le beneficiarie del SAI a colpi di uncinetto e ferri hanno voluto far sentire la propria voce, attraverso la creatività e la fantasia, con l’aiuto degli operatori del SAI. Il 29 settembre il presidente dell’associazione Metoo Pasqualino de Mattia, è stato invitato presso gli uffici del Sai dove si è svolto l’evento di consegna delle “mattonelle” cucine dalle beneficiarie. Partecipando a questo progetto condiviso la società Humanity srl e il Sai di Cantalupo auspicano che queste iniziative possano in qualche modo far riflettere le persone su temi importanti come quello della violenza e sperano che ci sia un aiuto concreto e un sostegno per tutte le persone, in particolar modo per le donne e per i loro figli , vittime di violenza intesa in ogni sua forma.