A Carovilli “La vestizione della sposa, alla scoperta dei costumi del Molise”

Italea Molise insieme alla Società Operaia di Carovilli, è lieta di presentare l’incontro-spettacolo dedicato all’antica tradizione della vestizione della sposa e alla scoperta dei costumi tradizionali del Molise.



L’evento si terrà il giorno 5 agosto 2024 presso il sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta in Piazza Municipio – Carovilli

Durante lo spettacolo in cui si assisterà al rito della vestizione della sposa, le figuranti indosseranno i costumi tradizionali con gioielli antichi provenienti dalla Collezione Scasserra, patrimonio molisano di eccellenza tra le più corpose ed interessanti raccolte etnografiche d’Italia, per il numero cospicuo e per l’eccellente qualità dei manufatti.



La narrazione dei capi d’abbigliamento e di ornamento che si susseguiranno e i dettagli sui materiali, i significati simbolici, apotropaici, magici, scaramantici e terapeutici che ad essi si attribuivano sarà affidata al dott. Antonio Scasserra, uno dei massimi esperti di costumi e gioielli tradizionali d’Italia.



A rendere ancora più suggestivo e commovente il tutto, l’evento sarà arricchito dall’accompagnamento musicale a cura dei maestri Ernest Carracillo all’organetto e Nadia Notartomaso alla ciaramella.