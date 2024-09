ASL Salerno: Bando di Concorso per 200 OSS

In esecuzione della Deliberazione n. 1323 del 22/08/2024 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 200 posti di O.S.S. Operatore Socio Sanitario – (area degli operatori) di cui n. 100 da assegnare alle macrostrutture ospedaliere e dipartimentali della Asl Salerno e n. 100 da assegnare alle strutture territoriali ai sensi del DM 77/2022.

L’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha indetto un concorso per l’assunzione di 200 OSS. Il concorso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania (BURC) n. 63 del 9 Settembre 2024 .

Non è ancora possibile presentare domanda di partecipazione al concorso dell’ASL di Salerno per 200 OSS – operatori socio sanitari. Non appena le candidature saranno aperte lo segnaleremo.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

non essere stato escluso dall’elettorato attivo;

non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile;

(licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo scolastico; possesso dell’attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione, ovvero il possesso di titoli equipollenti (qualifiche OTA + ADB).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

 Collegarsi al sito internet: https://aslsalerno.iscrizioneconcorsi.it/;

 Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non utilizzare PEC o generici o condivisi, ma mail nominative personali, del tipo mario.rossi@xxx.it) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione, l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

Una volta ricevuta la mail, collegarsi al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva, a scelta del compilatore, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati