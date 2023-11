APSP Redenta Floriani: Bando di concorso per 13 OSS

L’APSP Redenta Floriani di Castel Ivano, in provincia di Trento (Trentino Alto Adige), ha indetto un concorso per 13 OSS – operatori socio sanitari. Per presentare la domanda di ammissione c’è tempo fino al 20 novembre 2023.

REQUISITI:

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del bando;

b) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Sono

equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Viene derogato il

possesso del citato requisito per i famigliari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini

di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” ovvero dello status di “protezione

sussidiaria” (art. 38 D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 così come modificato dalla L. 06/08/2013 n. 97);

c) idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti che possono influire sul rendimento del

servizio. Gli aspiranti affetti da minorazione fisica o psichica devono specificare l’ausilio

necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per

sostenere le prove d’esame; Ai sensi dell’art. 1 della Legge 28/03/1991, n. 120, si stabilisce che la condizione di non vedente, ai fini del presente bando, per le implicazioni professionali, costituisce causa di inidoneità.

d) immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, limitatamente alla durata della pena, o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;

e) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

f) non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione1;

g) godimento dei diritti politici e civili attivi;

h) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, essere in regolare posizione nei riguardi di tale

obbligo;

i) possesso del seguente titolo di studio:

Diploma di scuola secondaria di 1° grado (media inferiore) ed attestato di qualificazione

professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.);

L’attestato di qualifica di Operatore Socio sanitario deve essere conseguito al termine di un corso di formazione riconducibile almeno ai requisiti minimi previsti dal Provvedimento 22/02/2001 della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano (art. 1 comma 8 del Decreto Legge 12/11/2001 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/01/2002 n. 1), oppure titolo di Operatore Socio Sanitario acquisito tramite riqualificazione prevista dal protocollo d’intesa del 02/12/2022 ovvero titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quello italiano.



Tutti i titoli di studio indicati devono essere rilasciati da scuole (o università) riconosciute a norma dell’ordinamento scolastico (o universitario) dello Stato.



Non possono essere assunti coloro che negli ultimi cinque anni precedenti all’assunzione siano stati destituiti o licenziati da una Pubblica Amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nella medesima categoria e livello a cui si riferisce l’assunzione. Per i destinatari del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Comparto Autonomie Locali, l’essere stati oggetto, negli ultimi tre anni precedenti ad un’eventuale assunzione a tempo determinato, di un parere negativo sul servizio prestato al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, comporta l’impossibilità ad essere assunti a tempo determinato, per le stesse mansioni.



Ulteriori requisiti per i cittadini che non hanno la cittadinanza italiana:

possono partecipare alla concorso pubblico i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione

Europea, i famigliari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi, che siano

titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di “rifugiato” ovvero dello status di “protezione sussidiaria”, ai sensi del D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174, in possesso inoltre dei seguenti requisiti :

godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi

del mancato godimento;

possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica;

adeguata conoscenza della lingua italiana in relazione alle mansioni da ricoprire;

equipollenza del titolo di studio al corrispondente titolo italiano richiesto dal bando. In

mancanza l’Azienda provvede all’ammissione con riserva fermo restando che l’equipollenza del

titolo di studio deve comunque essere posseduta al momento della proposta di assunzione (sia a tempo determinato che indeterminato): il candidato conserva la propria posizione in graduatoria, ma non può essere contattato per eventuali assunzioni, sino a che non attesti l’equipollenza del titolo.



L’amministrazione si riserva di provvedere all’accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni momento l’esclusione dalla procedura concorsuale per difetto dei requisiti prescritti.

L’esclusione verrà comunicata all’interessato.



I candidati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare, tempestivamente, a questa Amministrazione qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo come da fac-simile allegato al bando, in carta libera, ai sensi dell’art. 1 L. 23 agosto 1988 n° 370, dovrà pervenire all’Ufficio

Amministrativo dell’A.P.S.P. “Redenta Floriani”, sita in Via G. Degol n. 1, 38059 Castel Ivano

(TN), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 novembre 2023

Si rende noto che l’Ufficio sopra indicato è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00.

BANDO