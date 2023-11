Percorso Azzurro Lilt for Men 2023, focus sui tumori maschili

Con questa campagna di prevenzione la LILT intende potenziare il proprio impegno nella cura e

nella promozione della prevenzione della popolazione maschile in merito alle principali patologie

oncologiche della sfera genitale.

Dopo il grande successo del mese rosa l’Associazione Provinciale di Campobasso della LILT è

impegnata con l’azzurro di cui si colora l’ultima settimana del mese di novembre.

Dal 18 al 26 novembre le associazioni provinciali aderenti all’iniziativa Percorso Azzurro – LILT for Men saranno impegnate a diffondere la conoscenza su queste patologie al fine di incentivare la consapevolezza e invitare ogni uomo a sottoporsi alle visite di controllo.

La LILT CAMPOBASSO anche per questo mese ha approntato un ricco calendario che prevede:

sabato 18 novembre e sabato 2 dicembre visite urologiche per tumore prostata

nella fascia di età 50-75 anni;

50-75 anni e visite urologiche per tumore testicolo nella fascia d’età 18-40 anni in

collaborazione con il Responsible Research Hospital;

sabato 2 dicembre incontro allo stabilimento Momentive su “Tabacco: i rischi per la

salute”;

venerdì 8 dicembre sport e benessere con i giochi per i giovani da 6 a 14 anni e la 16^

edizione della Scopri Termoli in collaborazione con Runner Termoli, Larino Run e Asd Il

Valore.

Per prenotazioni ed informazioni occorre contattare lo 0875-714008 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

Tutti i fondi devoluti alla LILT di Campobasso, durante il Novembre Azzurro, saranno

destinati all’acquisto dell’autovettura per l’accompagnamento dei pazienti oncologici

presso i luoghi di cura regionali.

Per chi vuole sostenere il trasporto dei malati per sottoporsi alle cure oncologiche può devolvere il proprio contributo alla nostra associazione tramite codice iban IT 54 Z 05033 411130 000000107012.