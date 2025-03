Polo di Studio Terminus eCampus/ Aperte le iscrizioni alla VI Edizione del Corso Abilitante 30 CFU

L’Università eCampus ha aperto le iscrizioni alla VI Edizione del corso abilitante da 30 CFU in conformità all’art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023.SESTA edizione del percorso abilitante 30 cfu art. 13 DPCM 04 agosto 2023 dell’Università eCampus le cui iscrizioni si sono aperte il 22 marzo 2025 e si chiuderanno il 27 aprile 2025.

A seguito dell’emanazione del decreto ministeriale 270 del 19/03/2025, l’Università eCampus ha ottenuto l’accreditamento di ulteriori classi di concorso per le quali sarà possibile effettuare l’iscrizione alla SESTA EDIZIONE.

CLASSI ULTERIORI ACCREDITATE EX D.M. 270/25:

A020 – Fisica

A037 – Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

A042 – Scienze e tecnologie meccaniche

A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche

A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

AA24 – Lingua e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria II grado (francese)

AA25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (francese)

AB24 – Lingua e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria II grado (inglese)

AB25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (inglese)

AC24 – Lingua e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria II grado (spagnolo)

AC25 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (spagnolo)

B003 – Laboratori di fisica

B014 – Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni

B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche

B019 – Laboratorio di servizi di ricettività alberghiera

B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali

Si precisa che il suddetto decreto prevede la possibilità per l’a.a. 2024-2025 di frequentare contemporaneamente il Corso 30 CFU art. 13 e il IX ciclo TFA (percorsi di formazione per la specializzazione per le attività di sostegno didattico per le scuole di ogni ordine e grado), stante il possesso dei requisiti all’atto della presentazione della domanda e compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

La VI edizione si svolgerà in modalità weekend e il calendario di svolgimento delle lezioni verrà comunicato prossimamente.

Il Corso prevedrà il medesimo piano di studi della quinta edizione.

DESTINATARI e REQUISITI

Il corso è rivolto SOLO a coloro che sono già in possesso di:

· abilitazione su una classe di concorso che vogliono abilitarsi ad altra classe

· abilitazione su un altro grado di istruzione (ad es. primaria) che vogliono abilitarsi ad un altro grado (ad es. secondaria)

· coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno e vogliono abilitarsi ad una classe comune

N.B. all’atto dell’iscrizione, il candidato deve essere in possesso del titolo di studio necessario e avere i requisiti suddetti, pena la non ammissione al corso stesso.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il piano di studi prevede un totale di 30 CFU su argomenti appartenenti alle metodologie e tecnologie didattiche della classe di concorso.

Le lezioni saranno previste unicamente in modalità sincrona in aula virtuale con controllo di frequenza ed accessi; è prevista una percentuale minima di presenza pari al 70% per ciascuna attività formativa.

Alla fine del percorso il candidato dovrà sostenere una prova finale in presenza presieduta da una commissione di docenti composta da quattro membri, di cui due docenti dell’Ateneo, un componente designato dall’USR e da un componente esterno esperto di formazione. La prova finale è composta da una parte scritta ed una lezione simulata della durata massima di 45 minuti.

SPECIFICHE DIDATTICHE

Il Corso 30 CFU art. 13, conformemente alla normativa relativa alla contemporanea iscrizione, può essere attivato solo se il corso, a cui il candidato è già iscritto (Master, Corso di Perfezionamento, Alta Formazione, CORSO DI LAUREA, ecc.), NON è a FREQUENZA OBBLIGATORIA.

N.B. NON è possibile la contemporanea iscrizione a CORSI SINGOLI necessari per integrazione della classe di concorso, in quanto il candidato deve possedere i requisiti richiesti PRIMA dell’attivazione del corso 30 CFU art. 13.

COSTO E COPIA COMMISSIONE

Il costo del corso è fissato dal decreto, e quindi valido per tutte le università, a € 2.000 (importo da inserire sulla copia commissione) + € 16 di marca da bollo + € 150 per la prova finale (importo da pagare come diritti di segreteria prima della prova finale stessa e quindi NON deve essere inserito sulla copia commissione).

La COPIA COMMISSIONE è la UXSE/ UFFE/USSE che deve essere DEBITAMENTE COMPILATA dal candidato, con particolare riferimento alla AUTO DICHIARAZIONE dei REQUISITI per accedere al corso.

PARTECIPANTI AL CONCORSO indetto con decreto n. 106, 23 febbraio 24

Si precisa che tutti coloro che abbiano superato il concorso indetto con decreto n. 106, 23 febbraio 24, partecipando da “NON ABILITATI” e ad oggi docenti di ruolo con più di tre anni di servizio a scuola, debbano acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta CFU/CFA, ma NON SI TRATTA del CORSO 30 CFU ART. 13.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria Polo di Studio Terminus Università eCampus ai numeri 0874/418684 per la sede di Campobasso 0875/85240 per la sede di Termoli – cellulare 344/0372898 oppure inviare una mail a terminuspoloecampus@gmail.com