APSP Don Giuseppe Cumer: due concorsi per 3 OSS e 2 fisioterapisti

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (APSP) Don Giuseppe Cumer di Vallarsa, in provincia di Trento (Trentino Alto Adige), ha indetto due concorsi per l’assunzione di 3 OSS e f02 isioterapisti. Per presentare le domande di ammissione c’è tempo fino al 23 Maggio 202

Requisiti:

età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del bando;

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea o altre categorie indicate nei bandi, fatta salva la conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati destituiti o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

godimento dei diritti politici e civili attivi anche negli stati di appartenenza o provenienza;

immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, limitatamente alla durata della pena, o che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in vigore;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Ai candidati ai concorsi è inoltre richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:

OSS – OPERATORI SOCIO SANITARI

Diploma di scuola media inferiore e attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.

FISIOTERAPISTI

Laurea triennale in Fisioterapia oppure Diploma universitario di Fisioterapia o Diploma di Fisioterapista o Diploma di Terapista della Riabilitazione dichiarato equipollente dal D.M. 27.07.2000;

iscrizione all’Albo professionale.

BANDO CONCORSO OSS

BANDO CONCORSO FISIOTERAPISTI