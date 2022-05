Bojano – controlli alla movida, un DASPO urbano. Sanzionate due attività

I controlli disposti dal Comando Compagnia Carabinieri nel primo week-end di ripresa manifestazioni primaverili sono stati fortemente improntati all’attività di controllo dei locali frequentati da giovani. Un Largo Raggio ad alto impatto quello messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Bojano nella notte di sabato. Il must “Stop stragi di giovani”

è stato il focus dei controlli, incentrati per lo più nel capoluogo matesino e nei locali frequentati da giovani e giovanissimi, che dopo aver trascorso la serata fanno rientro verso casa e spesso si pongono alla guida in condizioni psicofisiche non idonee.



Recenti episodi attenzionati dai militari dell’Arma di Via Croce, avevano fatto luce su aggressioni e pestaggi verificatisi nelle immediate vicinanze di alcuni locali che abbassano la serranda a notte inoltrata, con il deferimento degli autori.



Per uno di loro, proprio nel pomeriggio di venerdì è scattato il DIVIETO DI ACCESSO AI PUBBLICI ESERCIZI O AI LOCALI DI PUBBLICO TRATTENIMENTO (una sorta di DASPO urbano), previsto dal D.L. 14/2017 e voluto dall’allora Ministro degli Interni per alzare il tiro in ambito di contesti urbani nei confronti di soggetti dall’indole violenta autori di risse e/o spaccio, provvedimento poco utilizzato e rilanciato nel 2020 a seguito dell’omicidio di

Willy Monteiro.



Il giovane destinatario del provvedimento, emesso dal Questore di Campobasso, per la durata di un anno non potrà frequentare né tanto meno stazionare nelle immediate vicinanze di una serie di bar e locali serali del centro bojanese e la violazione comporterà fattispecie di natura penale.



In contemporanea, una importante operazione di vigilanza e contrasto del lavoro sommerso e delle norme sanitarie è stata svolta congiuntamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Campobasso che hanno effettuato controlli all’intero di tre locali di intrattenimento notturni (night) insistenti nell’area matesina.

All’esito delle attività ispettive sono emerse gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 (mancanza predisposizione D.V.R. e mancata revisione estintori) che hanno comportato la sospensione dell’attività per uno dei tre locali e la segnalazione all’A.G. del gestore. Costanza del controllo sono state elevate sanzioni di natura amministrativa per un importo complessivo di euro 16.500,00 dovute a carenze

strutturali ed igieniche, ovvero irregolarità in materia di normativa sanitaria ex D.Lgs. 193/2007, per le quali il N.A.S. inoltrerà segnalazione al SIAN (Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione).



Nel corso dell’intero servizio, le otto pattuglie impiegate hanno proceduto al controllo di 29 veicoli e 79 persone, per una delle quali si è reso necessario procedere a rilievi fotosegnaletici, attesa la mancanza di documenti di identità e la nazionalità straniera. Al termine delle procedure di identificazione la giovanissima è stata segnalata per le norme che regolano il soggiorno e invitata a regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.



Quattro le perquisizioni personali e veicolari eseguiti a carico di giovani controllati nel corso del servizio e noti quali assuntori di sostanze stupefacenti.



Il Comando Compagnia di Bojano, assicura che la guardia non sarà abbassata con analoghi servizi di controllo del territorio nei week-end prossimi e nell’intero periodo estivo. Per i giovani l’invito rimane quello di un divertimento consapevole.