Gli Amici della Cattolica cercano volontari, ecco come donare un sorriso ai pazienti

Utilizzare il proprio tempo per donare un sorriso a chi si trova in difficoltà è la possibilità

che offrono gli ‘Amici della Cattolica Armida Barelli’ a quanti vogliano avvicinarsi al mondo del

volontariato.

L’associazione intitolata alla fondatrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,

recentemente proclamata Beata nel Duomo di Milano, ha avviato due percorsi di formazione

per nuovi volontari.

Innanzitutto viene proposto agli stessi di contribuire a sviluppare progetti orientati alla

promozione della salute, anche in collaborazione con altre realtà. L’idea è di organizzare incontri e conferenze finalizzati a favorire la prevenzione delle malattie oncologiche e cardiovascolari e di coinvolgere, in qualità di relatori, specialisti del settore.

Successivamente al corso formativo, i nuovi operatori, affiancati da tutor esperti, si

occuperanno dello Sportello Ascolto, ovvero della struttura ubicata nei locali in cui ha sede

l’associazione, al piano terra del Gemelli Molise, a Campobasso.

Si tratta di un presidio che accoglie e sostiene sia le persone ricoverate, sia i loro familiari e

che fornisce informazioni utili all’accesso a servizi sanitari e sociali.

Viene richiesta una disponibilità di tempo soprattutto nei giorni feriali, tra le ore 8 e le 13 e tra le 14 e le 16.

Gli amici della Cattolica invitano quanti fossero interessati a diventare volontari a inviare un

messaggio WhatsApp al numero 3386120058 (utenza abilitata solo alla ricezione dei messaggi), oppure una mail all’indirizzo [email protected]

Il CSV Molise, come di consueto, supporta le iniziative delle associazioni e diffonde la loro

mission, in modo da amplificare il messaggio sociale che racchiude.