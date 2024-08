Sicurezza/ Controlli sulle strade, Alfano (Uil Polizia): “Gravi carenze di personale, occorre intervenire”

Nel periodo di Ferragosto i controlli sulle strade richiedono ulteriore forte impegno da parte degli operatori delle forze dell’ordine , in primis quelli della stradale. Questo grande impegno deve fare i conti però con carenze d’organico che rendono tutto più difficile.

Sull’argomento interviene il segretario provinciale Uil Polizia, Giovanni Alfano,che precisa in premessa come certamente i controlli sulle maggiori arterie stradali della nostra regione non verranno meno, anche se in Molise, sempre secondo Alfano,servirebbero almeno altre 40 unità per garantire controlli più numerosi al fine di prevenire i numerosi incidenti che purtroppo si verificano.

Alfano ricorda la chiusura del Distaccamento di Larino, che certo rende difficile la situazione sul territorio.

“Da diverso tempo tutti gli uffici soffrono di mancanza di personale e nemmeno negli ultimi movimenti nazionali ci sono nuove assegnazioni- dice ancora Alfano. La Uil Polizia denuncia pubblicamente questa trascuratezza molto grave che va ad incidere soprattutto sulla sicurezza degli automobilisti del Molise. È importante che le Istituzioni tutte, a partire da questo Governo Regionale, facciano pressioni al Ministero perché a breve, se nessuno si muove, ci potrebbero essere nuove chiusure come quella della Polizia Ferroviaria. Il Molise esiste e deve resistere”.