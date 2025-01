Sea Spa presenta i risultati della raccolta differenziata per il 2024: un successo costruito insieme ai cittadini

Sea Spa ha presentato i risultati della raccolta differenziata per l’anno 2024, evidenziando un significativo incremento delle percentuali di differenziazione e una sensibile riduzione dei rifiuti indifferenziati. I dati mostrano un’importante crescita: la raccolta differenziata ha raggiunto il 63,73% nei quattro mesi finali del 2024, con un aumento dell’11,49% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Parallelamente, la quota di rifiuti urbani non differenziati è scesa al 33,74%, registrando un calo dell’11,19%. Miglioramenti significativi sono stati ottenuti nella gestione degli imballaggi, in particolare per vetro e materiali misti, e nella raccolta della frazione organica.

Il programma di ascolto attivo e personalizzato rivolto ai cittadini e alle utenze commerciali è stato uno degli elementi fondamentali di questo successo. I facilitatori di Sea Spa hanno raccolto 1.602 questionari, un numero che ha permesso di acquisire un quadro dettagliato delle esigenze e delle aspettative degli utenti. Questo approccio, basato su dati concreti, ha consentito di intervenire in modo mirato sulle criticità e di migliorare continuamente i servizi offerti. Il 78% degli intervistati ha espresso una valutazione positiva del servizio di raccolta, dimostrando come il coinvolgimento diretto della cittadinanza rappresenti un valore aggiunto imprescindibile.

Oltre alla raccolta dei feedback, i facilitatori hanno gestito 753 segnalazioni, fornendo assistenza concreta agli utenti e risolvendo problematiche specifiche. Particolare attenzione è stata riservata alle utenze non domestiche, con il coinvolgimento di 235 attività commerciali nell’area murattiana. Queste attività sono state sensibilizzate e formate per rispettare correttamente le regole della raccolta differenziata, attraverso interventi mirati, la consegna di materiali informativi e l’adeguamento delle dotazioni.

L’intensificazione delle attività di controllo ha rappresentato un ulteriore passo avanti verso il miglioramento della raccolta differenziata. Le ispezioni al Centro Comunale di Raccolta e l’iniziativa del Sabato Ecologico hanno contribuito a ridurre l’abbandono dei rifiuti, garantendo un migliore accesso ai servizi da parte della cittadinanza. Inoltre, gli ispettori ambientali hanno elevato oltre 40 sanzioni, a conferma dell’importanza del rispetto delle regole per il successo del sistema.

Secondo l’Assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, Simone Cretella, i risultati raggiunti rappresentano un traguardo importante per la città. “Campobasso raggiunge finalmente i livelli previsti dalla legge in termini di raccolta differenziata, un risultato frutto del grande lavoro svolto quotidianamente dalla Sea e, soprattutto, della collaborazione attiva della maggior parte dei cittadini. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, nonostante questi progressi, una piccola parte della nostra cittadinanza continua a non collaborare al corretto conferimento dei rifiuti; l’abbandono di rifiuti a terra, nelle strade e vicino ai punti di raccolta non solo compromette il decoro urbano e l’immagine della nostra città, ma genera anche danni sia ambientali che economici a danno dell’intera collettività. Voglio condannare con fermezza tali atteggiamenti e invitare tutti a rispettare le regole della raccolta differenziata: il decoro della città dipende esclusivamente dal comportamento dei cittadini”.

L’Amministratore Unico di Sea Spa, Stefania Tomaro, ha voluto invece esprimere un sentito ringraziamento verso chi opera ogni giorno sul campo. “Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che, ogni giorno, lavorano sul campo per garantire che la città di Campobasso resti decorosa e rispettosa degli standard di sostenibilità ambientale. È grazie al loro impegno operativo, spesso svolto in condizioni difficili e con dedizione straordinaria, che oggi possiamo celebrare questo importante traguardo. Ogni gesto compiuto dal personale della Sea Spa rappresenta un contributo concreto e fondamentale per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini. Questo successo è il risultato di uno sforzo collettivo, ma senza il lavoro quotidiano della squadra operativa non sarebbe stato possibile ottenere questi numeri. Guardiamo al futuro con determinazione, sapendo di poter contare su una squadra straordinaria e su cittadini sempre più consapevoli e partecipi”.

Sea Spa, grazie a questi risultati, conferma l’importanza del dialogo costante con la cittadinanza come leva fondamentale per innovare e migliorare. Il confronto diretto e la raccolta di opinioni basate sull’esperienza degli utenti sono strumenti indispensabili per costruire un sistema di gestione che risponda realmente alle esigenze della comunità, preservando la qualità del servizio e premiando i comportamenti virtuosi. Con lo sguardo rivolto al futuro, l’azienda si impegna a rafforzare le iniziative di sensibilizzazione e formazione, estendendo il modello partecipativo a nuove aree e investendo in strumenti sempre più innovativi.