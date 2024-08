Pietracatella / Vicolo Invita 2024: sarà un’esperienza indimenticabile

Come da sempre il 12 agosto Pietracatella si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per l’evento più atteso dell’estate. Organizzato con passione e dedizione dalla Proloco Pietramurata, l’evento promette di offrire un’esperienza unica, capace di coinvolgere persone di tutte le età. I vicoli del centro storico si animeranno con artisti di strada, musicisti, spettacoli e una discoteca all’aperto che farà ballare tutti fino al mattino.

Le esibizioni inizieranno alle ore 18 con “Dani e la Giocoleria” , Dj Mountain in consolle e Greta Mastropietro con violino e proseguiranno per tutta la serata. Alle 21 ci sarà lo spettacolo di apertura con il “Duo Flosh”, dopodichè In vari punti del centro storico, tra i vicoli, band locali e artisti emergenti si esibiranno dal vivo, offrendo una colonna sonora perfetta per l’estate, Stand gastronomici con prodotti tipici vi delizieranno il palato

Per i più giovani e per tutti coloro che amano ballare, è stata allestita una discoteca all’aperto con DJ Mountain, mixando i successi del momento e i grandi classici, in un crescendo di ritmo che durerà fino alle prime luci dell’alba.

Il presidente della Proloco, Antonia Fracasso, ha voluto esprimere la sua gratitudine e il suo entusiasmo per questa manifestazione tanto attesa: “Il VICOLO IN VITA rappresenta per noi un momento di grande orgoglio. Vedere le strade del nostro paese riempirsi di vita, colori e suoni è il risultato di mesi di lavoro e di collaborazione tra tante persone e realtà locali. La Proloco ha voluto creare un’occasione speciale, capace di unire la comunità e di attrarre visitatori da tutta la regione. Ringrazio di cuore tutti gli artisti, i musicisti e i volontari che hanno reso possibile questo evento. Invito tutti a partecipare e a lasciarsi trasportare dalla magia dell’estate. Non mancate, vi aspettiamo numerosi!”