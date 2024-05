Pietracatella/ Giovedì l’inaugurazione del bibliopoint

Pietracatella legge. Continuano le attività del progetto finanziamento del CEPELL e del Ministero della Cultura. Giovedì 9 maggio inaugurazione bibliopoint all’Asilo e Micronido e incontro tra Scuola Primaria e anziani della Casa di Riposo. Altre tappe importanti per “Pietracatella legge” il progetto finanziato da CEPELL e Ministero della Cultura nell’ambito di “Città che legge 2022/2023”, in programma al mattina di giovedì 9 maggio. Alle ore 10 presso la Scuola dell’Infanzia ed il Micronido verranno inaugurati i due bibliopoint per i bambini. Questi speciali scaffali montessoriani di libri ospiteranno volumi ad alta interazione per i piccini.

I libri, sistemati negli scaffali, saranno protagonisti di un ciclo di letture curate e condotte dalle libraie della libreria Risguardi e dai volontari Nati per Leggere, che coinvolgeranno i bambini e le famiglie di Pietracatella, oltre che le insegnanti e le Suore, per il progetto Pietracatella legge. Inoltre a partire dalle 11.30 gli alunni della Scuola Primaria di Pietracatella, insieme alle insegnanti, e con le libraie di Risguardi terranno un incontro-lettura all’aperto presso la Casa di Riposo del paese, dove coinvolgeranno gli anziani e le operatrici del centro.

Nei prossimi mesi verranno inaugurati altri bibliopoint a Pietracatella, presso le Scuole, la Biblioteca comunale, la Casa di Riposo e l’Ostello comunale.