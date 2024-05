LA FOTO NOTIZIA/ Strisce gialle o strisce blu?

Siamo sicuri che ci sia una spiegazione tecnica, che, non essendo addetti ai lavori di urbanistica, non possiamo conoscere; purtuttavia ci mettiamo nei panni degli automobilisti di Campobasso che, in procinto di parcheggiare, si troveranno ad affrontare un dilemma.

Vedere delle strisce pedonali (o simil tali) gialle inserite negli stralli di parcheggio a pagamento (blu) fa sorgere il dubbio se parcheggiare e pagare il ticket, con il rischio di aver sbagliato e dover pagare poi anche la multa o andare via e cercare parcheggio altrove.

Per inciso il parcheggio ‘ambiguo’ è dinanzi le Poste centrali, nel capoluogo di regione.

(s.m.)