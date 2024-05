Aggressione alla sede del 118, De Benedittis esprime solidarietà: Episodio preoccupante, forse non siamo più un’isola felice

“Esprimo solidarietà e vicinanza agli operatori del 118, vittime nei giorni scorsi a Campobasso di un’aggressione. E’ un episodio preoccupante, anomalo per una città nota da sempre per essere un’isola felice, che rivela – insieme ad altri recenti casi di cronaca – l’aumento di situazioni di disagio all’interno della comunità, da affrontare presto con politiche sociali più efficaci. Sbaglia poi chi considera la sicurezza un tema di Serie B, perché la realtà dei fatti ci ricorda che non possiamo affatto abbassare la guardia”.

E’ quanto si legge in una nota del candidato sindaco per il centrodestra Aldo De Benedittis.