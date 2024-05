Campobasso, elezioni/ De Benedittis firma contro il cibo sintetico

“Oggi pomeriggio ho firmato per sostenere la proposta di legge europea di iniziativa popolare di Coldiretti a difesa della salute dei cittadini e contro il cibo sintetico. Bisogna opporsi con tutte le forze al falso made in Italy e all’importazione di cibo trattato con sostanze e metodi vietati in Europa. Il nostro è un patrimonio enogastronomico che va promosso e valorizzato perché sano, genuino, di qualità e in grado di creare vero sviluppo sul territorio, tali eccellenze non possono certo essere sostituite da alimenti creati in laboratorio”.

È quanto dichiara il candidato sindaco del centrodestra a Campobasso Aldo De Benedittis, che invita tutti i cittadini ad aderire alla raccolta firme, recandosi alla sede della Coldiretti in via D’Amato oppure ai banchetti del giovedì e del sabato di Campagna Amica in piazza Cuoco.