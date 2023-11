Maltempo/Riunione in Prefettura: L’area maggiormente colpita è risultata quella del Basso Molise

A seguito degli eventi meteorologici avversi della scorsa notte, il Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, ha convocato il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.), al quale hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti della Regione Molise, della Provincia, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, del Servizio di Protezione Civile regionale, di ANAS, di ENEL e di TELECOM.

Nel corso dell’incontro, dopo la ricognizione degli interventi effettuati a partire dalla tarda serata di ieri dalle componenti del soccorso e dai gestori dei servizi pubblici essenziali, è stato avviato un approfondimento congiunto della situazione nei vari Comuni della provincia e stabilite le linee di azione da porre in essere anche in vista della evoluzione della situazione meteo nei giorni a venire.

L’area maggiormente colpita è risultata quella del Basso Molise, sebbene anche nel Capoluogo e

nelle zone interne si siano registrate situazioni di criticità causate dalle precipitazioni e dalle forti raffiche di vento.

Gli interventi realizzati hanno riguardato prevalentemente la rimozione di alberi caduti, l’interdizione e la messa in sicurezza di edifici e di aree circostanti, i distacchi elettrici e/o telefonici.

La Prefettura mantiene un costante contatto con i Sindaci e il C.C.S. continuerà nell’attività di

monitoraggio e coordinamento.