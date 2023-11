Varie ed eventuali/Perchè l’Italia è un paese fallito

Pietro Colagiovanni

Chi mi segue da queste colonne si sarà accorto che non ho un grande apprezzamento

per lo Stato italiano, inteso come sistema pubblico di convivenza e quindi includendo

ogni sua articolazione sia territoriale (Regioni, Comuni etc) sia funzionale (Enti,

Fondazioni, società statali, a prevalenza statali etc). Lo ritengo uno Stato fallito, ma

non solo come invettiva personale (che pure ci sta) ma in senso tecnico, uno Stato

fallito dal punto di vista economico e operativo. Se lo Stato italiano fosse un’azienda

avrebbe dovuto portare i libri in Tribunale decenni orsono e le speranze dei creditori di

riavere qualche soldo sarebbero davvero misere. Siccome però lo Stato italiano opera

in regime di monopolio (il potere pubblico è esercitato solo dallo Stato medesimo) la

situazione fallimentare si protrae senza soluzione di continuità, a nulla rilevando il

colore o la natura dei governi di volta in

volta in carica. Voglio adesso spiegare in modo un po’più tecnico questa mia profonda

convinzione.

Partiamo da come lo Stato si rifornisce di risorse, ossia con le tasse. Non è l’unico modo

ma è quello principale, quello che riguarda tutti i cittadini italiani e da cui non ci si può

sottrarre. Molti pensano che si pagano le tasse solo con le dichiarazioni dei redditi o

con il 730 o con le ritenute sulla busta paga. No, quella è una fetta importante di

contribuzione ma non è quella prevalente. Il cittadino italiano paga tasse allo Stato ogni

giorno e basta che respiri (ma a volte anche da morti le tasse colpiscono il defunto e i

suoi eredi) per dover contribuire obbligatoriamente alle spese dello Stato.

L’esempio più semplice è l’Iva. La paghi sempre, quando vai al supermercato, a fare

benzina, quando accendi la luce, quando fai un viaggio, quando vai al cinema, al

ristorante, quando fai qualche acquisto, quando telefoni…è l’imposta universale sulla

tua vita. Ma l’Iva non è da sola. Ce ne sono miriadi di tasse che ti colpiscono ogni

giorno: imposte di bollo, di registro, tassa di soggiorno, tasse sulla scuola, ticket per la

sanità, canone per vedere la televisione, tasse sulla benzina diverse dall’Iva (accise),

tasse sulle bollette, tasse sui risparmi, tasse praticamente su tutto: potrei continuare a

lungo, forse per un anno di questa rubrica. Ho fatto spannometricamente dei calcoli e,

secondo

me, un cittadino italiano medio versa allo Stato non meno di 20.000 euro l’anno, tra

imposte personali e tutto il resto. Bene. Cosa se ne fa lo Stato di queste somme così

ingenti? Il compito principale dello Stato è quello di raccogliere queste risorse

per offrire servizi pubblici alla popolazione pagante, in primis sicurezza sociale,

giustizia, sanità, collegamenti, sostegno ai più bisognosi e via seguitando. Ed è qui che

scatta il punto del fallimento. Lo Stato italiano acquisisce ogni giorno miliardi di euro

ma eroga servizi scadenti, di valore assolutamente al di sotto di quanto incassato. Ho

fatto un calcolo spannometrico ma non credo lontano dalla realtà. Per ogni 100 euro

incassati il valore reale dei servizi erogati dallo Stato ai cittadini non supera i 25 euro.

E gli altri 75?

Si perdono nella filiera di coloro che per conto dello Stato erogano i servizi e gestiscono

i soldi dei cittadini: politici, dirigenti funzionari e dipendenti pubblici (non tutti per

carità ma una parte si), aziende appaltatrici, privati che riescono ad accaparrarsi risorse

pubbliche senza dare l’equivalente in servizi ai cittadini. Una marea di gente che pesca

nel vorticoso fiume dei soldi pubblici sino quasi a prosciugarlo. E quello che resta sono

i servizi scadenti che lo Stato offre ai propri cittadini: una sanità spesso penosa, strade

e ponti che crollano, giustizia pessima, spesso ingiusta e comunque lentissima, scuole

non sicure e non a norma, istruzione carente, imprese private ostacolate e vessate

anziché essere supportate. Il tipico affresco di uno Stato fallito. Per chiudere con un

esempio che fotografa questa deprimente condizione italica. L’italiano è obbligato ad

acquistare il pane ogni

giorno da un solo panificio. Ed ogni giorno deve sborsare 15 euro. In cambio il fornaio,

ossia lo Stato italiano, lo fa aspettare, lo serve in modo scortese e alla fine gli consegna

mezzo chilo di pane scadente, vecchio di giorni e confezionato con farine di scarsa

qualità. Se fosse possibile un panificio così lo cambiereste o no?