“Giorno della Memoria”, scuola e istituzioni ricordano i campi di internamento in Molise

L’evento promosso dalla Prefettura di Campobasso e dall’USR Molise, in collaborazione con

la Consulta Provinciale Studentesca di Campobasso. Di scena lo spettacolo teatrale “Con la

vecchia vestaglia rossa”, dell’associazione “Senzappello”.



Il ricordo e le testimonianze dei campi di internamento realizzati in Molise durante la Seconda

guerra mondiale rivivono sul palco del Liceo Classico “Pagano” di Campobasso grazie ad un

evento organizzato dalla Prefettura di Campobasso e dall’Ufficio Scolastico del Molise, in

collaborazione con la Consulta Provinciale Studentesca. Di scena lo spettacolo “Con la

vecchia vestaglia rossa”, dell’associazione “Senzappello”. L’evento si terrà il 27 gennaio alle

ore 10:00 presso l’Auditorium del Liceo Classico “M.Pagano”, in occasione del “Giorno

della memoria”, ricorrenza che si celebra ogni anno per commemorare le vittime

dell’Olocausto e che rappresenta un momento fondamentale per educare le nuove generazioni

ai valori della memoria, della giustizia e della solidarietà, affinché simili tragedie non si

ripetano mai più.



Lo spettacolo è frutto della collaborazione tra lo storico Fabrizio Nocera e l’associazione

teatrale “Senzappello – Avvocati in teatro” e racconta le storie dimenticate dei cinque campi

di internamento sorti in Molise durante la Seconda guerra mondiale nei territori di

Campobasso, Casacalenda, Bojano, Vinchiaturo, Isernia e Agnone. Un’opera intensa e

toccante, che trasporta studenti e docenti nel vissuto drammatico di quei luoghi e di quegli

anni.



Al termine della rappresentazione, la Prefettura di Campobasso consegnerà le Medaglie

d’Onore (concesse con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi della Legge 296 del

2006) ai familiari di Lorenzino Mattucci (deportato nei lager nazisti dall’11 settembre del ’43

all’1 agosto del 45’) e di Giuseppe Di Iorio (deportato nei lager nazisti dall’8 settembre del

’43 al 29 giugno del ’45).



Alla manifestazione parteciperà anche una rappresentanza delle comunità scolastiche dove

erano presenti i campi di internamento, unendo simbolicamente il territorio in un tributo

collettivo alla memoria storica.