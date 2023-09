Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà) – Priorità mettere in sicurezza i cuccioli di orsa Amarena

L’obiettivo prioritario è mettere in sicurezza i cuccioli di orsa Amarena dopo la sua

barbara uccisione. Pertanto condividiamo la necessità di evitare qualsiasi cosa che lo

impedisca specie dopo l’avvistamento degli stessi cuccioli. Così Aldo Di Giacomo,

presidente dell’Associazione Cultura e Solidarietà che sta seguendo le fasi di ricerca

dei piccoli orsi ed è impegnato a tenere viva l’attenzione della società civile,

ambientalista e animalista molisana sul grave fatto.

Leggiamo che dopo la Regione Molise anche la Provincia di Isernia ha annunciato che intende costituirsi parte civile.

Noi continuiamo a sostenere – aggiunge Di Giacomo – che chi ha responsabilità

politico-istituzionale debba provvedere ad attivare programmi ed azioni in grado di

tutelare la fauna del Parco nazionale e di rivendicarlo dal Governo. Esprimere

semplicemente una presenza in questa vicenda non ha alcun significato. Intanto

raccogliamo la sollecitazione del sindaco di San Benedetto dei Marsi, Antonio

Cerasani, a collaborare con le forze dell’ordine, senza attivarsi autonomamente e ci

aggiungiamo all’invito ad evitare che curiosi intralcino le operazioni di ricerca.