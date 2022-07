Coronavirus, due nuovi ricoveri al Cardarelli

Contagio alto ma per fortuna non si registrano decessi per Covid in Molise nelle 24 ore. Ci sono 2 nuovi ricoveri: pazienti di Cercemaggiore e Cercepiccola e i ricoverati totali salgono a 19, di cui 18 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva. Oggi si registrano 500 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1536 tamponi processati. Oggi si registrano 242 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Bojano 19, Campobasso 84, Cercemaggiore 13, Isernia 30, Larino 11, Riccia 10,Termoli 83,Venafro 30, Vinchiaturo 10.