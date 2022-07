Cisl/Ulteriore sollecito per regolarizzazione dei dipendenti degli Enti Locali della Provincia di Isernia

In merito alla notizia di stampa di questi giorni, per cui il DURC negativo del Comune di Isernia impedisce al momento l’espletamento dei servizi sociali, questo Sindacato CISL FP , ricorda che con nota del 27.07.2021 e del 14.10.2021 aveva da tempo sollecitato tutti i comuni della provincia di Isernia a regolarizzare la posizione previdenziale dei dipendenti, atteso che, proprio da tale irregolarità deriva, ovviamente, il DURC negativo per i comuni.

Precisamente, sin dal 2019 i comuni dovevano provvedere ad allineare l’imponibile previdenziale da essi stessi certificato sul conto dei dipendenti per la liquidazione pensionistica, con quello denunciato e pagato per ciascun anno di servizio.

Ciò, mediante l’invio all’INPS dei flussi telematici di variazione dell’imponibile predetto o delle denunce previdenziali omesse/non risultanti (ad esempio DMA 770 e ruoli previdenziali).

Purtroppo tale irregolarità contributiva è diffusa tra molti comuni e nello stesso Ente Provincia di Isernia, ed il nostro intervento mirava a risolvere questa situazione, sia a tutela dei dipendenti, sia a tutela degli Enti Locali stessi. Continuiamo a sollecitare i suddetti adempimenti dei comuni, anche perchè incombe la prescrizione dei diritti previdenziali lesi, al 31.12.2022, per sistemare tutte le irregolarità sino a quella del 2015, rimanendo la prescrizione quinquennale dal 2016 in poi, salvo proroghe (Vedi Circolare INPS n. 25/2020).

Pertanto, il Sindacato rinnova la propria richiesta, di concludere al più presto le operazioni di regolarizzazioni previdenziali dei propri dipendenti, che sono state procedimentalizzate sin dal 2019 e, non solo per il Comune di Isernia, ma, come detto, per la g eneralità degli enti Locali, tanto più per quelli, tra essi, che hanno urgenza di ottenere il DURC regolare per poter svolgere i servizi sociali.

Il Sindacato è a completa disposizione per eventuali supporti, a tutela dei dipendenti e degli enti stessi.