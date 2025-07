“Il Gran Ballo del Filo Incantato”, evento delle associazioni Un filo che Unisce e Centro Storico Trivento Aps

L’evento programmato per il 19 luglio, dalle ore 20,30 e con allestimenti scenici dalle ore 19,30, in collaborazione con la Società di Danza di Campobasso. L’iniziativa coinvolge diverse aree di attività: Musica, Danza, Arte e Cultura. Vuole raccontare al pubblico uno spaccato di vita ottocentesco attraverso il ballo secondo diverse prospettive: come luogo privilegiato di incontro, come momento centrale nell’educazione dei giovani, come forma di divertimento e come arte sociale.

Le danze ricostruite o ispirate dagli scritti dell’epoca rivivranno nel centro storico di Trivento: tableau vivant in costumi d’epoca, arricchiti per l’occasione da accessori pregevolmente lavorati ad uncinetto, faranno da cornice, alle dame e cavalieri, veri interpreti del Gran Ballo del Filo Incantato in piazza Cattedrale a Trivento. Un sogno ad occhi aperti per lasciarsi incantare dall’eleganza, in un viaggio nell’Europa della danza storica ottocentesca, nel raffinato contesto del centro storico di Trivento, luogo senza tempo e sacro per eccellenza.

Per l’occasione sarà aperto dal pomeriggio il Museo Diocesano per rendere fruibile al pubblico un patrimonio di importanza enorme per valore storico ed artistico.

Il percorso prenderà via dalla piazzetta San Nicola, accompagnato da una voce narrante alla conoscenza dei rituali del tempo. Nella convinzione di incontrare l’interesse di molti e suscitare la curiosità di tanti – fanno sapere gli organizzatori – vi invitiamo a vivere un’esperienza culturale e dilettevole allo stesso tempo, ricca di storia e bellezza.