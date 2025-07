Grande successo per la “Merenda nell’Oliveta” 2025

Comune della città di Larino con la collaborazione di più realtà associative locali, si è

connotata nel tempo come uno degli appuntamenti più attesi tra gli eventi promossi

dall’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”. Domenica pomeriggio, il Centro Ippico

Garbusek è stato teatro naturale per tutti i cittadini e visitatori che hanno voluto

sperimentare un momento speciale, quale l’invito a rallentare il ritmo, a riconnettersi

con la terra, e a riscoprire il fascino del paesaggio olivicolo.

La struttura, immersa in un vasto oliveto ha ospitato i numerosi visitatori che hanno

partecipato attivamente alle varie iniziative proposte, come da programma.

il tema della V edizione “Merenda nell’oliveta” è “L’olio che unisce”, in linea con

messaggio scelto per tutte le attività dell’Associazione nel 2025: “Olivo, simbolo di

Pace”.

“L’olio che unisce” ha caratterizzato l’evento frentano sottolineando il valore simbolico

e culturale dell’olio extravergine d’oliva come elemento di unione, cura e condivisione

tra persone e comunità, quindi volano delle attività espletate. Dopo l’accoglienza e la

presentazione del programma i visitatori hanno sperimentato i laboratori a tema,

anche alternando la partecipazione. Numerosi i bambini e genitori che si sono dedicati

all’acquerello seguiti dall’artista Sofya Abalmasova della Bottega dell’Artista, curiosità,

colori e laboriosità sono stati i protagonisti.

Tra giovani ulivi la dottoressa Maria Bizzarro dello Studio di Psicologia Clinica Larino

ha condotto due appuntamenti, molto partecipati, di meditazione e visualizzazione.

Mentre tanti bambini e ragazzi sono stati piacevolmente attratti dalla lezione

“Approccio al cavallo” e la cavalcata guidata all’interno della staccionata a cura di

Agnieszka Dziambor e altri operatori del centro ippico.

Non è mancata la presentazione del nordic walking da parte dell’istruttore Amerigo Di

Giulio che ha coinvolto un nutrito gruppo di presenti, mettendo a fuoco la promozione

dello sport come prevenzione della salute. A seguire, al tramonto, un intervento

sentito di Pasquale Di Lena, fondatore dell’Associazione “ Città dell’olio”, con pathos

ha raccolto tutti intorno ad un unico pensiero: il rispetto della terra, per l’ambiente.

Riportare l’agricoltura al centro dell’attenzione e avulsa dal sistema che invece spinge

verso cibo artificiale e marketing ossessivo. Il bisogno di riappropriarsi del valore

della terra ed i suoi frutti è una necessità che dobbiamo cogliere, e quindi essere

promotori del riconoscimento collettivo dei valori intrinsechi, come cibo sano,

interazione sana tra uomo e ambiente strutturato sul rispetto. L’olio, gli olivi, il

paesaggio olivetato è un patrimonio tangibile che caratterizza la città di Larino e tutto

il territorio molisano, va valorizzato e conservato.

L’intervento della dottoressa Carmela Franchella ha focalizzato l’attenzione sulla

prevenzione: il cibo sano e l’olio evo protagonisti della dieta mediterranea, essi

svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione di molte patologie.

L’olio EVO, ricco di antiossidanti e acidi grassi benefici, è un elemento fondamentale

per la salute e la prevenzione, e unitamente alla La dieta mediterranea promuove uno

stile di vita sano ed equilibrato, riducendo il rischio di malattie croniche.

A seguire i saluti istituzionali della Consigliera comunale Graziella Vizzarri, del

Consigliere comunale Antonio Vesce e Michele Di Ridolfo, Presidente della Pro Loco di

Larino, che hanno curato il coordinamento dei lavori dell’intero evento.

A concludere la serata la conviviale che ha creato il giusto clima di comunità

transculturale, ove la degustazione di olio extravergine d’oliva, del piatto tipico del

territorio la “ciambotta” e il confronto con cibo di altre culture ha echeggiato

nell’imbrunire del meraviglioso paesaggio olivetato.

Il dialogo e tutte le attività svolte nel contesto paesaggistico, hanno dato vita ad una

narrazione collettiva dedicata all’olio evo, alla salute, alla natura, alla bellezza.

Questo il successo dell’evento.

Il Comune della città di Larino ringrazia la Pro Loco di Larino, il Centro Ippico

Garbusek, l’Associazione C.A.R. di Larino, il Centro Psicologia Clinica Larino, La

Bottega dell’Artista, la Lilt provinciale di Campobasso, la Misericordia di Larino, il

S.A.I. di Larino e Aido gruppo comunale di Larino per la fattiva collaborazione al

successo della “merenda nell’oliveta” 2025.