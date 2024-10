Convenzione tra UniMol e Questura di Campobasso, per corso di laurea triennale a favore del personale della Polizia di Stato

Potenziare le conoscenze e le competenze delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e degli Allievi Agenti della Scuola di Polizia “Giulio Rivera” di Campobasso e contribuire alla possibilità di progressione in carriera: queste importanti opportunità di formazione e specializzazione sono state oggetto della nuova convenzione tra l’Università degli Studi del Molise e la Questura di Campobasso, sottoscritta nella Sala del Rettorato dal Rettore Luca Brunese e dal Questore di Campobasso Cristiano Tatarelli.

Grazie anche all’interessamento iniziale e fattivo del Direttore della Scuola Allievi Agenti Vice Questore della Polizia di Stato dr. Dante Panatta, la collaborazione mira in particolare a favorire la partecipazione del personale della Polizia di Stato e degli Allievi frequentatori dell’Istituto di Istruzione al corso di laurea triennale in “Diritto, nuove tecnologie e sicurezza”, attivo presso il Dipartimento Giuridico di Unimol.

Nell’accordo rivolto a tutto il personale della Polizia di Stato e che prevede un percorso formativo con lezioni erogate in modalità mista, in presenza e online, sono state inserite anche le agevolazioni economiche del protocollo “PA 110 e lode” destinato al personale del pubblico impiego, con la grande novità introdotta quest’anno del riconoscimento di crediti formativi per attività extracurriculari fino a un massimo di 48 CFU.

Dalla sinergia tra Università del Molise, Questura di Campobasso e Scuola di Polizia “Giulio Rivera” nasce pertanto un importante progetto volto a favorire, con azioni congiunte e condivise, un’importante occasione per ampliare il patrimonio di conoscenze del personale della Polizia di Stato anche a beneficio delle cittadine e dei cittadini molisani.