Campobasso promuove la sostenibilità: inaugurata una compostiera domestica al Centro EduCommunity

Un’iniziativa di SEA Spa e del Comune di Campobasso nell’ambito della SERR 2024

Ieri mattina, presso il Centro EduCommunity di via Fortunato, è stata inaugurata una compostiera domestica, alla presenza dei rappresentanti del Comune di Campobasso, della SEA Spa e della Cooperativa Sirio, che gestisce la struttura. L’evento rientra nella campagna per il compostaggio domestico 2024/2025, un progetto che mira a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della gestione sostenibile dei rifiuti organici, promuovendo al contempo il risparmio economico.

Grazie alla nuova compostiera, il Centro EduCommunity – che accoglie minori in servizio semiresidenziale e rappresenta una realtà educativa fondamentale per la città – potrà smaltire in modo autonomo gli scarti organici prodotti quotidianamente. Gli avanzi di cibo e gli scarti vegetali saranno trasformati in terriccio fertile, che verrà utilizzato per la cura degli spazi verdi del Centro. Un piccolo ma significativo passo per promuovere una gestione responsabile dei rifiuti, che a Campobasso rappresentano circa il 30% del totale prodotto.

Durante la cerimonia di inaugurazione, è stato ribadito quanto il compostaggio domestico rappresenti una soluzione efficace, semplice ed ecologica. “Iniziative come questa sono fondamentali per ridurre l’impatto ambientale e valorizzare i rifiuti come risorsa”, ha sottolineato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Campobasso, Simone Cretella. Inoltre, tutti i cittadini che dispongono di un giardino o di uno spazio idoneo possono aderire a questa pratica e ottenere uno sconto del 20% sulla parte variabile della tariffa TARI, iscrivendosi all’Albo dei Compostatori. Ad oggi, sono già oltre 1.000 le famiglie di Campobasso che hanno scelto questa strada.

L’installazione della compostiera ha anche un importante valore educativo. I ragazzi del Centro EduCommunity saranno coinvolti in attività laboratoriali per imparare a gestire correttamente i rifiuti e comprendere il valore della sostenibilità. “Trasmettere ai giovani una cultura del rispetto per l’ambiente è essenziale”, ha dichiarato una delle responsabili della cooperativa Sirio, la Dottoressa Venditti. “Questa compostiera non è solo uno strumento pratico, ma anche un’opportunità per educare i nostri ragazzi a un futuro più sostenibile”.

L’iniziativa, che si inserisce nel più ampio programma dedicato alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), vede Campobasso protagonista con una serie di eventi e attività che promuovono i principi di riduzione, riuso e riciclo. Il prossimo appuntamento da non perdere è previsto per mercoledì 20 novembre alle ore 18.00 presso la Bibliomediateca comunale di via Roma, dove si terrà l’incontro “Spreco alimentare: come ridurre lo spreco a casa, in pratica”, curato da Carlo D’Angelo di European Works and Projects. Un’occasione imperdibile per approfondire il tema dello spreco alimentare e ricevere consigli pratici su come evitarlo.