Campobasso/ Lavori di efficientamento energetico nella Sala Cinematografica Alphaville

Il Comune di Campobasso ristruttura i luoghi della cultura; la notizia sul profilo Facebook dell’amministrazione comunale.

Nell specifico si tratta di un intervento per la promozione dell’eco efficienza e la riduzione dei consumi energetici nella Sala Cinematografica Alphaville presso il Centro Culturale ex ONMI.

Tra gli interventi previsti, l’efficientamento energetico dell’intero sistema di illuminazione interno mediante installazione di sorgenti luminose a led, l’isolamento termico dell’ultimo solaio piano verso il sottotetto non riscaldato, la sostituzione del pavimento in moquette attuale con pavimento ignifugo di ultima generazione in moquette; ma anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione di finestre e portoni di ingresso e di porte interne con porte REI antipanico.

Il luogo diventerà un nuovo spazio più bello e moderno per gli eventi culturali della città.