Campobasso/La sindaca Forte rivede parzialmente l’ordinanza di non potabilità

La sindaca di Campobasso, Marialuisa

Forte, ha firmato una nuova ordinanza che restringe l’area in cui vige il divieto

temporaneo dell’uso dell’acqua a scopi potabili. Il provvedimento, che in parte

revoca quello del 6 dicembre scorso, è stato emesso in seguito alla nota

dell’Asrem trasmessa al Comune di Campobasso nel pomeriggio di oggi.

Nella nota si richiede, “in considerazione della scomparsa degli odori non

definiti nella rete Monforte, la revoca dell’ordinanza sindacale del 6 dicembre,

mentre tale provvedimento permane, solo in via precauzionale, nella rete

Cese Basso-Centro.”



Con la nuova ordinanza, la sindaca dispone la revoca delle misure di divieto

temporaneo dell’utilizzo dell’acqua a scopi potabili nei tratti serviti dal

serbatoio Monforte e ordina, in via preventiva e cautelativa, con decorrenza

immediata, il divieto temporaneo dell’utilizzo dell’acqua per scopi potabili a

tutte le utenze ubicate in: