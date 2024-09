Authentica SPA licenzia quattro persone alla mensa del Cardarelli, e Asrem rimane in silenzio

La FILCAMS Molise, la FISASCAT Abruzzo Molise e la UILTuCS Molise, nelle persone rispettivamente di Daniele Capuano e Cinzia Bonetto, Stefano Murazzo, Pasquale Guarracino e Lidia De Benedittis, comunicano pubblicamente la propria indignazione per la condotta dell’azienda sanitaria molisana, che non ha in alcuna considerazione i lavoratori dei servizi.

La vicenda riguarda la ormai nota questione dei lavoratori della mensa di Campobasso, da anni ormai sofferenti per via di un contratto di appalto di proroga da oltre vent’anni e non plasmato sulle reali esigenze dell’utenza molisana.

La ASREM, che ha aderito ad una gara promossa dalla Centrale unica di committenza abruzzese, resta assolutamente insensibile rispetto alle vicende che stanno colpendo gli addetti al servizio di ristorazione collettiva presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso.

Nei giorni scorsi, nonostante i molteplici tentativi messi in campo dalle tre Organizzazioni Sindacali, e nonostante le numerose richieste di intervento, fino ad ora inascoltate, promosse nei confronti di tutte le Istituzioni, quattro lavoratori, che da oltre trent’anni hanno prestato attività in mensa a favore di tutta l’utenza del Cardarelli, sono stati licenziati dalla Società Authentica spa, poco prima di un cambio di appalto che sembra essere prossimo, pur nel silenzio della centrale di committenza.

La cosa più grave è la totale assenza di interesse del committente, la ASREM appunto, che dopo aver intimato alle OOSS. Di non portare avanti azioni di protesta data la rilevanza pubblica del servizio di mensa ospedaliera, nulla ha fatto per impedire che quattro persone, di esperienza trentennale ed in età non facilmente occupabile, venissero mandate a casa, lasciandole assolutamente sole ad affrontare il peso di un processo dinanzi al Giudice del Lavoro.

Questa è la riconoscenza per tanti anni di servizio per la collettività, questa è l’attenzione che meritano quattro famiglie che per anni hanno affrontato sacrifici, personali ed economici, nel nome di un servizio che la ASREM stessa ritiene di pubblica utilità.

La FILCAMS Molise, la FISASCAT Abruzzo Molise e la UILTuCS Molise stanno combattendo e continueranno a combattere per reintegrare in servizio i quattro lavoratori ingiustamente licenziati, e lo faranno anche sfidando il totale disinteresse della A.S.RE.M., ma è doveroso comunicare alla collettività l’indifferenza dell’azienda sanitaria, affinché non si affievolisca lo spirito di ribellione di ciascun cittadino rispetto ad una palese ingiustizia, implicitamente avallata dall’azienda sanitaria.

“Resta confermato lo stato di agitazione del personale dipendente della Società Authentica spa addetto ai servizi di mensa presso l’Ospedale Cardarelli di Campobasso, così come a breve si comunicheranno le azioni di protesta che si metteranno in campo, chiedendo la solidarietà e la partecipazione dell’intera collettività, a difesa dell’occupazione in un momento tanto difficile per il nostro Molise” – concludono Daniele Capuano, Cinzia Bonetto (Filcams) , Stefano Murazzo (Fisascat), Pasquale Guarracino e Lidia De Benedittis (Uiltucs).