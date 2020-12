UniMol conferisce a Gian Paolo Montali la laurea honoris causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie

L’Università degli Studi del Molise conferisce a Gian Paolo Montali, già allenatore della Nazionale italiana maschile di volley e attuale Direttore del progetto Ryder Cup 2023, la laurea honoris causa in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.

Il conferimento del titolo accademico onorifico a Gian Paolo Montali vuole sottolineare l’importanza delle scienze motorie nello sviluppo della personalità e nell’educazione ai valori dell’impegno, della capacità di sacrificio e di lavoro in gruppo, della professionalità delle competenze. Grazie al suo lavoro come allenatore e come dirigente, Gian Paolo Montali è un emblema della profonda relazione tra conoscenza, competenza, impegno e solidarietà che sono alla base dell’insegnamento universitario.

Mercoledì 16 dicembre, alle ore 11.00, sui canali social di Ateneo, si potrà seguire la diretta degli eventi che si terranno in Aula Magna.

Il programma della Cerimonia prevede la laudatio accademica, la relazione di Gian Paolo Montali e il conferimento della laurea honoris causa da parte del Rettore, prof. Luca Brunese.

La mattinata proseguirà con una tavola rotonda in presenza e virtuale dedicata al rapporto tra Università e Sport, che sarà moderata dal responsabile dell’inserto sportivo de Il Foglio, dott. Piero Vietti, e che vedrà la partecipazione, oltre che di Gian Paolo Montali, anche di diversi atleti, ex-atleti, dirigenti e protagonisti del mondo dello sport.