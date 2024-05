Il Festival delle Erbe a Campobasso: il programma della prima giornata

Prende il via domani, sabato 25 maggio, il FESTIVAL DELLE ERBE, sapienze antiche e nuovi stili di vita, presso il Parco E. De Filippo del quartiere San Giovanni.



L’inaugurazione del Festival è prevista per le ore 11.00, con l’apertura della mostra mercato di prodotti tematici a cura delle aziende espositrici, mentre alle ore 11.30, a cura di Dario Trucco dell’AIAB ci sarà il primo incontro “Fiori e piante amiche delle api“.



Altri incontri nel pomeriggio, alle 17.00 con Franco Miranda “Il giardino eloquente, il linguaggio delle piante” ed alle 19.00 con Carlo Parente si parlerà dei “Principali inquinanti ambientali negli alimenti vegetali“.



Durante la giornata saranno attivata l’area benessere con diverse discipline olistiche e meditative, nonché i laboratori per grandi e piccoli.

In particolare, alle 16.00 una visita guidata al parco per conoscerne le ricchezze botaniche (a cura di Inforesta), sempre alle 16.00, per i bambini “Fiabe e colori nell’orto”, alle 18.00 a cura dell’Auser ci sarà, per i più piccoli, la “Sfilata in carrozzelle floreali” e, per finire, sempre alle 18.00, “Aromi e colori in movimento: disegnare con i colori naturali” a cura di Ivonne Vergara.



Chiusura della giornata con il suggestivo concerto di Erika Petti duo “Grandi voci dal mondo”, con Erika Petti (chitarra e voce) e Lorenzo Mastrogiuseppe (contrabbasso).



Nell’ambito dell’evento saranno presenti stand gastronomici tematici.

In caso di maltempo, gli incontri ed il concerto si terranno presso il centro polivalente di via Emilia (di fianco Farmacia Comunale).