Settore Giovanile e Scolastico della Figc: Valori in rete, il 15 gennaio scadono le iscrizioni

A causa delle disposizioni relative allo stato di emergenza sanitaria, l’edizione 2020/21 del progetto scolastico Valori In Rete si trasforma in «VALORI IN RETE SENZA FRONTIERE». Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise capitanato dal Coordinatore Federale dott. Gianfranco Piano, nonostante le enormi difficoltà che l’ emergenza pandemica sta creando, continua a lavorare e a portare avanti i suoi progetti. La delegata all’attività scolastica prof.ssa Teresita Felaco sta coinvolgendo gli istituti scolastici del territorio regionale promuovendo questo nuovo progetto: si tratta di una competizione didattico-motoria individuale e a squadre per promuovere la partecipazione attiva di insegnanti e studenti a distanza, attraverso un’offerta didattica e tecnico-sportiva altamente qualificata di allenamento individuale in sicurezza, appositamente realizzata dai tecnici federali della Figc. Tutte le scuole interessate all’iniziativa potranno iscriversi entro il 15 gennaio visitando il portale valorinrete.it.