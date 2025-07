La Nazionale di Basket rosa bronzo agli Europei, le congratulazioni del Presidente Falcione a Capobianco

“Le manifestazioni Internazionali delle discipline sportive catalizzano sempre l’attenzione non solo degli

appassionati e degli sportivi ma soprattutto quella mediatica che giustamente concede il dovuto spazio su tv,

quotidiani e multimedia. È il caso della recente competizione Internazionale dei Campionati Europei di basket

femminile che ha visto la partecipazione della Nazionale femminile di pallacanestro guidata da un molisano

doc, Andrea Capobianco, tecnico di grande esperienza e di lungo corso alla guida delle nazionali italiane della

palla a spicchi.

L’eccellente risultato con la conquista della medaglia di bronzo – afferma il Presidente Regionale

dell’ANSMeS Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito del Coni e del Cip Michele

Falcione – è la dimostrazione di come il lavoro, la competenza e la serietà di coach Andrea Capobianco siano

stati un mix perfetto per raggiungere un risultato che entra di diritto nella storia del basket azzurro

femminile.

Nello sport e nei giochi di squadra l’abilità degli allenatori viene sempre riassunta nel fatto che una squadra

deve essere prima un gruppo che sia in grado di buttare il cuore oltre l’ostacolo dimostrando

quell’attaccamento alla maglia azzurra che ogni atleta sogna di indossare nella propria carriera sportiva.

Un plauso e le più vive congratulazioni giungano ad Andrea Capobianco al suo staff tecnico e alle atlete da

parte mia e dell’intera struttura Regionale dell’ANSMES per aver conquistato una medaglia che ripaga i

sacrifici che nei mesi precedenti tecnico e squadra hanno prodotto per centrare questo prestigioso

traguardo.

Capobianco è di fatto all’interno della famiglia ANSMeS del Molise essendo una Palma al Merito Tecnico,

pertanto, questo prestigioso traguardo sia da esempio per tutti i giovani allenatori che si affacciano alla

conduzione tecnica delle squadre. Sono certo che Andrea Capobianco continuerà a fare bene nel mondo del

basket azzurro che ha bisogno di raggiungere ulteriori e prestigiosi risultati per incrementare ancor più la

base sportiva delle atlete che sono il futuro della nostra Nazionale.

Sarei lieto di ospitare Andrea in uno dei nostri convegni organizzati sul territorio in qualità di testimonial per

parlare ai giovani di come si possono raggiungere prestigiosi traguardi sempre nel rispetto delle regole e

dell’avversario. Il Molise esiste e vince, vince, vince!”.