Campobasso/Presentate le iniziative di “Musica in Villa” e “Voci nella Terza Piazza”

nella Sala Giunta del Comune di Campobasso, l’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis ha presentato i dieci concerti all’interno del cartellone “Musica in Città”, distinti in due rassegne: “Musica in Villa” a Villa De Capoa, in programma la domenica mattina alle ore 11,30, cinque concerti dedicati ai giovani artisti meritevoli di attenzione che si sono già distinti nel panorama nazionale ed internazionale e “Voci nella Terza Piazza” in programma all’ex Distretto militare, il venerdì sera alle ore 20,30. L’originale rassegna vede protagonista la voce con il coinvolgimento di grandi professionisti cantanti e polistrumentisti con diverse connotazioni stilistiche tra cui il folk, il pop, il jazz e la world music. L’ingresso ai dieci concerti è gratuito.

Il sindaco, Marialuisa Forte ha dichiarato di aver “sostenuto anche in questa edizione gli eventi organizzati nei mesi estivi dall’Associazione Amici della Musica, ribadendo la valenza culturale delle due rassegne e la partecipazione di un pubblico numeroso”, mentre la direttrice artistica, Antonella De Angelis ha illustrato “il programma ricco e variegato degli eventi che anche in questa edizione regaleranno alla città di Campobasso, momenti di grande intensità artistica”. La direttrice De Angelis ha, poi, ringraziato l’amministrazione comunale di Campobasso “per il connubio virtuoso che si è instaurato in questi anni di collaborazione”.

Alla presentazione di oggi, oltre al sindaco e al direttore artistico, hanno preso parte anche l’assessore comunale alla Cultura Adele Fraracci, il presidente dell’Associazione Amici della Musica Renato Rizzi, il segretario Sabatino Del Sordo, la presidente della Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti e il Maestro Antonio Colasurdo.

IL PROGRAMMA

RASSEGNA “MUSICA IN VILLA”

Quest’anno da domenica 6 luglio il concerto di apertura è affidato al QUARTETTO FASAX, composto da Giulio Fornaro sax soprano, Stefano Antonini sax contralto, Carmine Santoriello sax tenore, Edoardo Alessandrini sax baritono, con un programma dal titolo “Il sax tra Europa e Stati Uniti”.

Nel secondo appuntamento di domenica 13 luglio si svolgerà il Concerto dei migliori allievi del FESTIVAL JANIGRO, realtà musicale didatticamente prestigiosa alla quale l’Associazione Amici della Musica di Campobasso ha voluto dare risalto con un concerto premio.

Domenica 20 luglio sarà la volta del giovane chitarrista molisano DANIEL ANTONELLI, con un interessante programma dal titolo “Viaggio tra Spagna e America Latina”.

Nel quarto appuntamento di domenica 27 luglio ci sarà il coinvolgente complesso di ottoni DES BRASS QUINTET, composto da cinque giovani musicisti: Daniel Enrique Ibarra tromba, Simone Bottino tromba, Cecilia De Novellis corno, Andrea Amoretti trombone, Davide Marinucci tuba.

Concluderà la rassegna dei matinée domenica 3 agosto l’Advena Trio composto da Marzia Marinelli oboe, Pierdavide Falco oboe e corno inglese e Federica Santoro, violoncello, con il programma “Danze a tre”.

RASSEGNA “VOCI NELLA TERZA PIAZZA”

Venerdì 1° agosto aprirà la rassegna vocale la jazzista ELEONORA STRINO, chitarra e voce, accompagnata dal pianista Claudio Vignali, con il progetto “MATILDE” da maht “forza”, “potenza” e hild “battaglia” – una guerriera senza paura del giudizio delle persone che la guardano quasi come fosse un’invasata, una donna che balla da sola in un piccolo paesino nell’entroterra della Spagna, un percorso musicale in cui la protagonista rivisita standard jazz e brani popolari del sud Italia e del sud America attraverso il jazz, sinonimo di improvvisazione, incertezza e libertà.

Nel secondo appuntamento di venerdì 8 agosto, torna, dopo cinque anni, il duo molto apprezzato composto da RACHELE ANDRIOLI, voce e percussioni e ROCCO NEGRI fisarmonica con “MALETIEMPU”, un percorso musicale che farà rivivere con sensibilità moderna i canti della tradizione del Sud Italia e alcuni brani inediti dei due protagonisti. Un viaggio non solo verticale, con la trasmissione del proprio patrimonio da una generazione all’altra, ma che investe anche un’insolita mobilità orizzontale, nello spazio, da un paese all’altro, anche lontani dalla propria terra.

Venerdì 15 agosto è la volta della cantante ALESSANDRA DAMBRA, accompagnata da Luigi Ferrara, armonica Domingo Muzietti, chitarra Edmondo Di Giovannantonio, contrabbasso e Niki Barulli, batteria, che presenta “DIALOGO CON LE DONNE DEL JAZZ – TRIBUTO A TOOTS THIELEMANS”, progetto nato dal desiderio di esplorare l’importante ruolo che le donne hanno avuto nel jazz, e di farlo attraverso le collaborazioni di voci femminili, spesso dimenticate o trascurate, con l’armonicista belga Toots Thielemans.

Nel penultimo appuntamento di venerdì 22 agosto si esibirà il massimo esponente della tammorra LUCA ROSSI, voce e tammorre con Giovanni Parillo,cori e fisarmonica. Rossi ha effettuato collaborazioni, partecipazioni e registrazioni con molti rappresentanti della scena musicale popolare italiana e della musica etnica internazionale quali Teresa De Sio, Marcello Colasurdo, Enzo Avitabile, Orchestra Popolare Campana e Eugenio Bennato, NCCP e Tullio de Piscopo, Benham Samani (Iran), Kelvin Sholar (Stati Uniti), Tambours du Mediterraneè (Francia- Tunisia) e con produzioni e compagnie di teatro danza e spettacoli televisivi.

Concluderanno la rassegna vocale venerdì 29 agosto le FARAUALLA, ensemble vocale composto da Gabriella Schiavone voce, Teresa Vallarella voce e percussioni, Maristella Schiavone voce, Loredana Savino voce, accompagnate da Pippo D’Ambrosio alla batteria. Il progetto dal nome “CULLA E TEMPESTA” pone l’accento su tutto ciò che metaforicamente è Culla e Tempesta: il Mare, la Natura maltrattata dall’uomo e mai arrendevole, i Bambini, vere vittime di questi tempi oscuri, che soffrono senza capirne il motivo ma che inesorabili cercano la gioia di vivere. Ogni composizione è una suggestione, un’immagine e un sentimento descritti attraverso l’immediatezza espressiva della voce. Infinite sono le possibilità di combinazione dei colori vocali, delle note e degli intrecci ritmici.

