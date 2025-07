Basket/Lancellotta (FdI) : complimenti alla nazionale femminile per lo storico risultato

“E’ un’emozione enorme celebrare il bronzo delle nostre campionesse di Basket, che con una schiacciante vittoria ieri hanno messo ko le vicecampionesse olimpiche della Francia. Un’Italia magnifica che torna sul podio dopo 30 anni, guidata dallo straordinario Andrea Capobianco, coach a tutto tondo nell’universo del basket, fautore del sistema della pallacanestro integrata, che mette assieme l’aspetto tecnico, fisico e relazionale. Il Ct azzurro ha alle spalle una lunga carriera di successi internazionali, prima come giocatore, con l’argento conquistato ai mondiali under 19 del 2017 e poi come direttore tecnico e infine allenatore. I miei complimenti vanno a lui, alla Federazione, allo staff tecnico, ma soprattutto alle atlete.

Un gioia ancora più viva, visto che Andrea Capobianco e le due cestiste Trimboli e Madera, entrambe della società Magnolia di Campobasso, provengono dal Molise, la mia regione.

Complimenti a tutte le giocatrici della Nazionale, che hanno messo cuore e anima per centrare questo storico risultato. E ora, forti di questo trionfo, guardiamo con grande fiducia alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, per continuare a credere nella favola azzurra”. Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e Consigliere Nazionale del CONI, Elisabetta Lancellotta