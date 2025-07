Campobasso/ Riprese della serie TV “Il Collegio” – Modifiche alla viabilità il 2 luglio 2025

Per consentire le riprese cinematografiche esterne della serie televisiva “Il Collegio”, nel tratto di via Mazzini compreso tra Piazza Battisti e Piazza Pepe, il Comandante della Polizia Municipale, con ordinanza n. 262, ha disposto le seguenti modifiche alla viabilità.



Mercoledì 2 luglio 2025, dalle ore 7:00 alle ore 8:30, sarà istituito il divieto di transito nelle seguenti strade:

– Via Mazzini, dall’intersezione con via Sauro fino a Piazza Pepe

– Via Veneto, dall’intersezione con via Zurlo fino a Piazza Battisti

– Via Cardarelli, dall’intersezione con via Larino fino a Piazza Battisti

– Via Isernia (per l’intero tratto interessato)

Per i veicoli provenienti da Via Mazzini con direzione Piazza Vittorio Emanuele II si indica il

seguente percorso alternativo:

Via Mazzini, Via Sauro, Via Garibaldi, Via Sant’Antonio Abate, Via Di Zinno, Via Venezia,

Via Monforte, Via Roma, Via De Attellis, Piazza Vittorio Emanuele II.

Per i veicoli provenienti da Via Veneto con direzione Piazza Vittorio Emanuele II si indica il

seguente percorso alternativo:

Via Veneto, Via Zurlo, Via Umberto Via Garibaldi, Via Mazzini, Via Sauro, Via Garibaldi,

Via Sant’Antonio Abate, Via Di Zinno, Via Venezia, Via Monforte, Via Roma, Via De

Attellis, Piazza Vittorio Emanuele II.

Per i veicoli provenienti da Via Cardarelli con direzione Via Roma si indica il seguente percorso

alternativo:

Via Cardarelli, Via Larino, Via Orefici, Via Petitti, Via Cardarelli, Via Garibaldi, Piazzale

Palatucci, Via Garibaldi, Via Sant’Antonio Abate, Via Di Zinno, Via Venezia, Via Monforte, Via

Roma