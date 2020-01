Serie D, Girone F/ Vastese – Campobasso 0-1

Vastese Bardini, Pompei, Pollace, Palumbo, Alonsi, Pizzutelli, Esposito, Giorgi, Marianelli, Cavuoti, Di Filippo.All Amelia.

Campobasso Racicchini, Martino, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bonta’ , Candellori, Cogliati, Alessandro, Zammarchi.All Cudini.

Arbitro Gandolfo di Bra.Marcatore Bonta’ al 16.

Al 5, azione dei locali ma la palla termina fuori.Al 10, azione degli ospiti ma Alessandro tirafuori da buona posizione.Al 16, lancio di Candelloriper bonta’ che segna con un tiro non forte ma preciso e’1-0 per i lupi.Al 25, punizione di Esposito e Cavuoti realizza ma l’arbitro annulla per fuorigioco.Al 30, fallodi Martino gia’ ammonito e il direttore di gara lo espellerossoblu che restano in 10 uomini.

Al 40, tiro di Brenci,oggi al rientro da titolare ma la sfera finisce alta sopra la traversa.I lupi, nonostante l’inferiorita’ numerica ribattonocolpo su colpo.Finisce, cosi, il primo tempo con gli ospitiin vantaggio per 1-0.Nel secondo tempo, i locali spingonoin avanti alla ricerca del pareggio , al 60, sono i Molisani adattaccare tiro di Candellori ma la palla finisce fuori dallospecchio della porta avversaria.

Al 65, ci prova Alonsi maRacicchini non si fa sorprendere, al 67 esce Giorgi eal suo posto entra Cardinali.Al 77, Cudini sostituisce Zammarchi e al suo posto entra Tenkorang, al 83

esce Cogliati ed entra Musetti al 85 tiro di Alessandroche colpisce la traversa.Al 89, viene espulso Alonsi viene cosi ristabilita la parita’ numerica.Finisce, cosi, la partita con la vittoria dei lupi che hanno conquistato il 13 risultato utile consecutivo, e continuano a scalare posizioni in classifica generale.

Arnaldo Angiolillo