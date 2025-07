H2OSport, Sofia Silvaroli si fa onore agli Internazionali d’Italia – Trofeo Settecolli

Sofia Silvaroli ha scritto un’altra importante pagina della sua stagione. L’atleta dell’H2O Sport, è stata protagonista stamattina a Roma nella sessantunesima edizione del Settecolli dove ha gareggiato nei 100 rana chiusi in un ottimo tempo di 1’11”77. Alla manifestazione hanno preso parte circa 800 atleti provenienti da 32 Paesi, tra cui 30 medagliati olimpici e mondiali. Quello in terra laziale si è confermato uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama internazionale. Sofia Silvaroli era partita con il 46eesimo tempo d’iscrizione, ma è riuscita a migliorare sensibilmente la posizione chiudendo in 36^ posizione.

Un riscontro ampiamente positivo per la cadetta allenata da Michele Mucci che si è confrontata a testa alta in una manifestazione internazionale al cospetto di tanti avversari di rango. La campobassana ha preparato nella maniera migliore possibile l’appuntamento nella Capitale ed ha confermato quanto di buono fatto nel corso di questa stagione. Lavoro, passione e sacrificio l’hanno condotta a risultati strepitosi e la partecipazione al Settecolli ha rappresentato la ciliegina sulla torta, premio al duro lavoro svolto nel tempo. Un lavoro certosino e di qualità assoluta del quale Silvaroli ha raccolto i frutti. La partecipazione alla competizione di Roma è certamente un punto di partenza per la giovane atleta biancorossa che potrà sicuramente togliersi ancora tante soddisfazioni in carriera. Al termine della gara è stata tanta la soddisfazione del presidente Massimo Tucci. “Sono estremamente contento di quello che Sofia ha fatto oggi nei 100 rana al Settecolli – le parole del numero uno biancorosso – ha mostrato grande carattere in un appuntamento internazionale di prestigio assoluto riuscendo a migliorare di molto la sua posizione in classifica. Complimenti a lei e al suo allenatore Michele Mucci che ne cura tutto l’anno la preparazione con estrema competenza e professionalità. La partecipazione al Settecolli è motivo di grande orgoglio per la nostra società ed è la conferma dell’ottimo lavoro svolto da tutte le componenti”.

( nella foto Sofia Silvaroli e il tecnico Michele Mucci)