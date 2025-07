Domenica 6 Luglio, ingresso gratuito: L’Arte ti aspetta

Non perdere la prima domenica del mese a ingresso gratuito per esplorare le meraviglie del Molise e

nutrire la tua anima e la tua curiosità.



Un’iniziativa voluta dal Ministero della Cultura ti invita a scoprire e a innamorarti del nostro

inestimabile patrimonio storico, archeologico e artistico. Dalle tracce millenarie del Paleolitico alle

radici sannitiche, dall’impronta romana fino al ‘900, musei, parchi e siti archeologici del Molise sono

pronti ad accogliere grandi e piccini. Vivi la straordinaria narrazione di questa terra, ripercorrendo

epoche e civiltà che hanno plasmato il suo volto. Non mancare!



Sarà possibile visitare i nostri luoghi della cultura Statali secondo il seguente calendario:

Museo archeologico nazionale di Campobasso

Per prenotazioni tel museo: +39 0874 412265;

Gli operatori dell’associazione Benevento Longobarda sono a disposizione gratuitamente per visite didattiche a Campobasso dalle 10:00 alle 13:00.

E’ gradita la prenotazione all’email info@beneventolongobarda.it

Castello di Capua di Gambatesa

Per prenotazioni tel museo:+39 0874 719261

Castello di Civitacampomarano

Per prenotazioni tel museo: +39 0874 748107

Museo nazionale del Paleolitico

Per prenotazioni tel museo: +39 0865 290687;

Gli operatori dell’associazione Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s. – Organizzano visite con approfondimento didattico dalle ore 10.00 alle ore 13.00, costo 5 euro a persona.

E’ gradita la prenotazione all’email memoisernia@gmail.com oppure ai numero di telefono 327 2803696;

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno

Per prenotazioni tel museo: +39 335 8739948;

Gli operatori dell’associazione Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s. – Organizzano visite con approfondimento didattico dalle ore 10.00 alle ore 13.00, costo 5,00 euro a persona.

E’ gradita la prenotazione all’email memovenafro@gmail.com oppure ai numero di telefono 389 2191032

Museo archeologico di Santa Maria delle monache

Per prenotazioni tel museo: +39 0865 410500

Santuario italico di Pietrabbondante

Per prenotazioni tel museo: +39 0865 76129;

Gli operatori dell’associazione Dedalo – archeologia e cultura aps. organizzano alle ore 10:00 al costo di € 6,00 a persona :Visite straordinarie con l’archeologo – “Anche i muri parlano: topografia, architettura e tecniche costruttive del santuario”

E’ gradita la prenotazione all’email aps.dedalo@gmail.com oppure ai numero di telefono Tel./WhatsApp 346 8395325 | 328 6133809 (ore 10-18)

Museo Nazionale di Castello Pandone

Per prenotazioni tel museo: +39 0865 904698;

Gli operatori dell’associazione Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s. – Organizzano visite con approfondimento didattico dalle ore 10.00 alle ore 13.00, costo 5,00 euro a persona.

E’ gradita la prenotazione all’email memovenafro@gmail.com oppure ai numero di telefono 389 2191032

Museo Archeologico di Venafro

Per prenotazioni tel museo: +39 0865 900742;

Gli operatori dell’associazione Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s. – Organizzano visite con approfondimento didattico dalle ore 10.00 alle ore 13.00, costo 5,00 euro a persona.

E’ gradita la prenotazione all’email memovenafro@gmail.com oppure ai numero di telefono 389 2191032

Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio

Per prenotazioni tel museo: +39 0874 790207

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum

Per prenotazioni tel museo: +39 0874 790207

Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

Per l’acquisto dei biglietti o per prenotare una visita è possibile utilizzare l’App museiitaliani.it .

Per prenotare o chiedere ulteriori informazioni e costi degli approfondimenti didattici è possibile contattare per:

Il Santuario italico di Pietrabbondante,

Il Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache, Dedalo – archeologia e cultura aps: – aps.dedalo@gmail.com | Tel./WhatsApp 346 8395325 | 328 6133809 (ore 10-18)

Il Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia, Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: – memocantiericulturali@gmail.com – Isernia: +39 3272803696



Il Museo Nazionale di Castello Pandone,

Il Museo archeologico di Venafro,

Il Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno, Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: – memocantiericulturali@gmail.com – Venafro: +39 3892191032



Il Museo archeologico nazionale di Campobasso,

Il Castello Di Capua a Gambatesa (CB), Benevento longobarda : info@beneventolongobarda.it



E’ possibile contattare il Parco archeologico di Sepino -Direzione regionale musei nazionali Molise ai seguenti recapiti Tel. n° 0874-431386 (8:30 – 14:00 dal lunedì al venerdì) o via mail all’indirizzo pa-sepino-mu-cb.comunicazione@cultura.gov.it.

Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima

dell’orario di chiusura.



Per l’acquisto dei biglietti o per prenotare una visita è possibile utilizzare l’App museiitaliani.it .

Per rimanere aggiornati su iniziative, orari e modalità di apertura al pubblico dei singoli luoghi della

cultura in Molise è possibile consultare i siti istituzionali: http://www.cultura.gov.it –

https://www.musei.molise.beniculturali.it – Parco Archeologico di Sepino .