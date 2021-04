Serie D Girone F/ Notaresco 1 – Campobasso2

NotarescoShiba, montuori, Speranza, Frulla, bianciardi, Banegas, Olcese, Simincini, massarotti, marchionni, Gallo.

ALL Epifani.



Campobasso raccichini, Fabriani, Vanzan, ladu, menna, Dalmazzi, bonta’, candellori, Cogliati, Esposito, Vitali.All Cudini.arbitro Mucera di Palermo.

marcatori al 11 Vitali, al 27 Cogliati rig al 32 Olcese.

Vince il Campobasso lo scontro promozione e archivia la sconfitta di domenica scorsa, i molisani hanno meritato la vittoria sfoggiando una grande prestazione. Gliospiti, partono subito in attacco e al 11 sono gia’ in vantaggiograzie a Vitali che tira un bolide che si insacca nella porta

di shiba e’ 1-0 per i lupi.Al 17 scontro tra Bianciardi e Dalmazziha la peggio il giocatore Abruzzese che deve uscire e al suo

posto entra Palumbo. Al 27, viene atterrato in area Vitali e’rigore , questa volta lo rira Cogliati che batte il portiere di casa e’ 2-0

gli ospiti. Il Notaresco, si scuote e al 32 segna con Olcese, e’ il

2-1 per il Campobasso. Al 40, punizione di banegas ma la palla vafuori anche se di poco. Finisce, cosi la prima frazione di gioco

con i lupi in vantaggio meritatamente per 2-1. Nel secondo tempo,

al 50 , Vitali tira in porta ma colpisce il palo, e’ sempre il Campobassoa farsi pericoloso, Al 70 , esce Cogliati ed entra Rossetti, al 82 Ladu , ciprova ma colpisce il palo , al 90 viene espulso Gallo per fallo su Vitali.Finisce, cosi, la partita con gli ospiti, che conquistano tre punti d’oroe vedono avvicinarsi la promozione , una promozione meritata

perche’ i lupi hanno dimostrato di essere i piu’ forti del girone.

Arnaldo Angiolillo