E’ morto ier isera , il giornalista Mario Sconcerti, aveva 74 anni, giornalista sportivo Sconcerti era nato a Firenze era stato direttore” del Corriere dello Sport” aveva collaborato con Sky e attualmente era corrispondente del ” Corriere della Sera”.

Era stato anche A.D. della Fiorentina della quale era grande tifoso.

Non e’ un periodo fortunato per il mondo del calcio in pochi giorni sono morti due pilastri di questo bellissimo sport.

Arnaldo Angiolillo