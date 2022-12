Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” Acf Sei Torri T. Brasiliano organizzano il corso base di fotografia

Il corso base di fotografia è rivolto a chi vuole imparare a fotografare partendo da zero o a chi vuole consolidare le proprie conoscenze dello strumento fotografico. Si forniranno le informazioni necessarie per utilizzare al meglio la propria fotocamera attraverso lezioni in classe e uscite fotografiche di gruppo.

Il fine di questo corso è rendere i partecipanti consapevoli di quanto stanno fotografando, sentendosi padroni dello scatto e della sua esecuzione: la fotografia non ammette alibi.

Il corso è strutturato in 7 incontri, 6 si svolgeranno in aula, probabilmente, il giovedì sera della durata di 2 ore circa (presumibilmente 18:30 – 20:30), una di mattina, in esterna, e della durata di 4 ore circa, di Domenica o in un giorno festivo, quest’ultimo verrà concordato direttamente coi partecipanti. Orientativamente le lezioni partiranno il 12 Gennaio 2023. Le iscrizioni per il raggiungimento del numero minimo scadranno il 9 Gennaio 2023.

Tutti gli incontri saranno oltre che teorici, anche pratici.

E’ importante che i partecipanti abbiano a disposizione una fotocamera digitale, reflex o mirrorless che sia, non i cellulari.

Gli argomenti del corso di baseranno sull’uso tecnico della macchina fotografica, sulla gestione della luce e dell’inquadratura. (vedi programma)

Le lezioni saranno tenute dai componenti delle associazioni.

Alla fine delle lezioni verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Informiamo tutti gli studenti delle scuole medie superiori che con l’attestato di frequenza del corso si possono avere crediti formativi. La validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.

Per iscriversi bisogna compilare il modulo d’iscrizione e versare almeno metà della quota di partecipazione, che comprende il costo delle tessere associative delle due associazioni valide per tutto l’anno 2023, l’iscrizione si può effettuare sia online richiedendo il modulo e il codice IBAN che di persona su Campobasso concordando un appuntamento. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento del numero massimo.

Le lezioni si terranno a Campobasso presso il Terzo Spazio in via Cirese.

Il costo complessivo del corso base più le tessere associative per tutto il 2023 (obbligatoria) è di 100 Euro.

Se, una volta effettuata l’iscrizione, si fosse impossibilitati a partecipare al corso è possibile ottenere il rimborso totale dell’anticipo versato (escluso il costo delle tessere associative) presentando (di persona, via mail o per telefono) disdetta entro cinque giorni dall’inizio del corso.

Nessun rimborso sarà dovuto per disdette pervenute dopo tale giorno.

Recupero lezioni: è possibile recuperare eventuali lezioni perse previo accordo col docente e a seconda della disponibilità.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni scriveteci:

https://www.facebook.com/centrofotografiavivianmaier

https://www.facebook.com/acfseitorritommasobrasiliano

[email protected] – [email protected]