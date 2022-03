Cus Molise, per il pattinaggio sette podi ai regionali di Pescara

E’ stata una domenica positiva per la squadra agonistica di pattinaggio del Cus Molise, protagonista a Pescara in occasione dei campionati regionali indoor. Il gruppo, composto inizialmente da undici atleti ha visto gareggiare in Abruzzo soltanto nove elementi (due indisponibili causa covid). La squadra ha messo in campo il grande lavoro svolto durante gli allenamenti ed è riuscita a portare a casa buoni riscontri. Sette i podi conquistati grazie alle prestazioni di Lorenzo Poleggi e Francesco Zita per la categoria Esordienti maschi, Gaia Rocchetti e Miriana Lombardi per la categoria Esordienti femmine. Sono state prestazioni tutte cuore, quelle offerte dal gruppo nero-verde che ha avuto l’occasione di confrontarsi con atleti di altre regioni e aggiungere un altro importante tassello alla crescita sia personale che tecnica. Oltre alle medaglie messe in bacheca, segnali importanti sono arrivati soprattutto dal doppio primo posto ottenuto dalla Lombardi nei 200 metri sprint e 1000 metri in linea. Hanno contribuito al buon risultato di squadra Giada Salvatore, Giada Covatta, Emanuela Birone (categoria Giovanissimi), Camilla Marracino e Francesca Morcone (categoria Esordienti) “E’ stata una giornata all’insegna del divertimento e dell’agonismo – spiega di ritorno dall’Abruzzo l’istruttore del Cus Molise Roberto Simiele – sono contento dei risultati maturati sul campo e delle prestazioni offerte da tutti i nostri atleti che hanno messo impegno e passione in questa trasferta così come fanno in ogni allenamento in palestra. Dispiace non aver avuto a disposizione tasselli importanti come Francesca Di Cristofaro e Francesca Ramaglia costrette al forfait per il covid. Sicuramente questo per tutti noi deve essere un punto dal quale partire per provare a costruire qualcosa di ancora più importante. Gli appuntamenti agonistici servono anche per mettere a punto i dettagli e andare, successivamente, a correggere gli errori che si commettono in gara. In un momento così particolare come quello che stiamo vivendo, poter prendere parte ad appuntamenti agonistici è una cosa importante, che aiuta anche a dimenticare i problemi della quotidianità. Un grazie va a tutti i genitori che ci affidano i loro figli, a Marzia Salvatore e Sara Covatta che mi hanno aiutato nella gestione del gruppo”. Il pensiero dell’istruttore Simiele va al futuro. “Al Cus abbiamo lavorato sempre cercando di far crescere i nostri ragazzi sotto ogni profilo e i risultati fino ad ora ci hanno dato ragione. Adesso ci prepareremo al meglio per il prossimo appuntamento in calendario il 10 aprile quando gareggeremo a Porto D’Ascoli in occasione del campionato regionale corsa su strada”.