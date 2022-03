Campobasso/ Finanziato l’abbattimento della ex- scuola ‘Scarano’

Proseguono i lavori di ammodernamento della rete scolastica campobassana, che presenta varie criticità. Deliberato l’abbattimento del complesso della ex-scuola ‘Scarano’ a Via Crispi, dopo la chiusura a suo tempo stabilita dall’amministrazione Battista.

Lo ha stabilito in maniera definitiva una delibera comunale che stanzia un milione e 170mila euro per la demolizione e per tutte le spese ad essa connesse.

L e operazioni di demolizione dovrebbero essere ultimate entro l’estate Sarà una scuola innovativa, con palestra, grazie anche a specifici finanziamenti statali: è rientrata nel progetto del Ministero dell’Istruzione e l’Inail denominato ‘Scuole innovative’.

L’importo complessivo dell’opera di ricostruzione, sarà di oltre 3 milioni.