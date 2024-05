CNU 2024 / Bocce, molisani sul podio

Tra le discipline opzionali nel programma dei Campionati nazionali universitari Molise 2024 un posto di spessore lo hanno trovato anche le bocce.

In corsia c’è stato spazio per due competizioni: quella individuale e quella dei tiri al pallino. Sul primo fronte ad imporsi è stato Giuseppe Caliendo che ha preceduto Rosario Logiodice con Alessandra Palladino e Marcello Iadanza dell’Unimol arrivati, rispettivamente, in terza e quarta posizione.

Per la kermesse di tiri al pallino Logiodice ha deciso di prendersi lo scettro con Alessandra Palladino dell’Unimol subito alle sue spalle. Luigi Cotugno ha completo il podio, mentre Salvatore Stellato si è dovuto accontentare del quarto posto.